"Látni akarom a fiaim ballagását!" - Mellrákjáról vall őszintén a fiatal édesanya

A 38 éves édesanya mellrákkal küzd. Ma már ezrek követik a közösségi médiában, ahol őszintén vall betegségéről. Egy esti meseolvasás közben, véletlenül talált rá arra a csomóra, amely fenekestül felforgatta az életét.

Őszintén vallott a sokkoló műtétről, a „katona üzemmódról” és arról, miért fontos, hogy a nők ne fordítsanak hátat a testük jelzéseinek.

Biztos voltam benne, hogy ez egy semmiség

- meséli Kata. Az életerős, mindig mosolygós nő élete tavaly májusban vett drámai fordulatot. Semmi előjele nem volt a bajnak, a sport és az egészségtudatosság a mindennapjai része volt, hiszen korábban jógaoktatóként és személyi edzőként is dolgozott.

Egyik este meseolvasás közben véletlenül hozzáértem a mellemhez és megéreztem, hogy van ott valami. Később önvizsgálatot végeztem: bizony egy kis csomó volt. Úgy mentem a mammográfiára, hogy valószínűleg megrántják a vállukat, hogy jól van, ez csak egy tejmirigy-gyulladás

- mondta Kata a kezdetekről.

A diagnózis azonban kíméletlen volt: agresszív, rosszindulatú daganat. Az édesanya ahelyett, hogy összeomlott volna, eldöntötte, hogy harcolni fog és meg fog gyógyulni.

Átkapcsoltam egy katona-üzemmódba. Jó tanuló-jó kislány típus vagyok és ha már van egy kezelési terv, akkor biztos, hogy úgy csinálom, hogy a lehető legjobb végeredmény legyen

- határozta el. Az onkoteam azonnali kemoterápiát írt elő.

„Körülbelül kétcentis volt a daganat, viszont nagyon agresszív típus, tehát a sejtosztódási arány nagyon magas volt, és az orvos azt mondta, hogy kemoterápiát javasolnak. Megnézik, hogyan reagál egy ilyen kezelésre” - emlékszik vissza Kata.

„Olyan leszel, mint a Gru a meséből”

A legnehezebb feladat az volt, hogyan avassa be a gyerekeket, a kétéves és az ötéves kisfiát. A nagyobbik fiú gyermeki ártatlansággal, de végtelen elfogadással fogadta a hírt, hogy édesanyja haja kihullik majd a kezelésektől.

A nagyfiam annyival elintézte, hogy: na jó, de hát olyan leszel, mint a Gru. Csak annyit kért, hogy az orrom, az ne legyen nagy. Amikor a hajam kezdett kihullani, a férjemmel együtt ők nyírták le. Nem titkolóztam, inkább nyíltan kezeltem a kérdést

- meséli az édesanya.