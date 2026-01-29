„Mellrákom van!” – drámai bejelentést tett a Miss Universe sztárja

Jaylene Alvarez lenyűgözte a közönséget a Miss Universe Puerto Rico szépségversenyen, ám most egy szörnyű betegséggel küzd. A szépségkirálynő mellrákban szenved és bevallotta, kezdetben figyelmen kívül hagyta a tüneteit.

A szépségkirálynő mindenkit bátorít, hogy védekezzenek a mellrák ellen! (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Mellrákot diagnosztizáltak a gyönyörű szépségkirálynőnél

Egy volt Miss Universe versenyző nyíltan mesélt arról, milyen súlyos egészségügyi problémákkal kellett szembenéznie a szépségverseny után. Elárulta, jelenleg a hite ad neki erőt, és isteni segítségben bízik a gyógyulás során.

Jaylene Álvarez január 22-én tudatta a hírt követőivel az Instagram-oldalán. A szépségkirálynő kiemelte, eleinte nem tulajdonított jelentőséget a legfontosabb figyelmeztető jeleknek, ezért most arra biztatja a nőket, hogy legyenek tudatosak és hallgassanak a testük jelzéseire.

Ma egy olyan hírt osztok meg, ami megváltoztatta az életemet: mellrákom van. Nem félelemből mondom ezt, hanem igazságból és erőből.

A bejegyzése után Jaylene a televízióban beszélt a diagnózisáról, bevallva, hogy a rák több rokonát is érintette, így a betegség elleni küzdelem nem volt új számára. Ugyanakkor a gyönyörű nő úgy érzi, semmi sem készíthette fel erre a harcra.

Ezen a folyamaton megyek keresztül, Isten támogatásával, szilárd hittel és békés szívvel, még a bizonytalanság közepette is. Senki sem készít fel arra a pillanatra, amikor szemtől szemben találod magad a halállal is azt mondod neki: »Ne én, ne most, még ne« – de pontosan ekkor fedezed fel, milyen erős harcos vagy!

A szépségkirálynő elmondta, ő vette észre először a csomót a mellében, majd pár hónappal később megfigyelte, hogy nagyobb lett. Jaylene jelenleg kemoterápiás kezelésen esik át és megosztotta a jó hírt, miszerint a rákja nem terjedt át a teste más részeire.

Jaylene most minden nőt arra bátorít, hogy menjen el kivizsgálásra, és vegye komolyan az egészségét – írja a DailyStar.