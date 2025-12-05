Infúzióról a világ színpadára: Dezsényi Kincső drámai története a Miss Universe Hungary 2025 versenyről

Dezsényi Kincső számára a Miss Universe Hungary 2025 világdöntője nem a megszokott csillogással indult: már az első napokban komoly egészségügyi válságba került. A versenyző ételmérgezést kapott, majd a kezelésként szedett gyógyszerekre életveszélyes allergiás reakció alakult ki nála. Bár sokan feladták volna, ő mégis végigküzdötte magát az összes fordulón. Exkluzív interjúban mesélt arról, milyen elképesztő kitartás kellett ahhoz, hogy a döntőig eljusson.

Dezsényi Kincső a Miss Universe Hungary idei győztese nagy reményekkel indult neki a döntőnek (Fotó: Miss Universe Hungary/Belényesi Lexi)

A Miss Universe Hungary idei győztese komolyan vette a felkészülést

Kincső már hónapokkal a kiutazás előtt megkezdte a felkészülést: intenzív koreográfiaórákat vett Rémeny Izabellától és Jávor Lillytől, heti háromszor két órában. Emellett angoltanárhoz járt, hogy tökéletesítse a kommunikációját, és dietetikus is segítette őt abban, hogy fizikailag is csúcsformában érkezzen a világversenyre. Elmondása szerint színpadi jelenlétre, testtudatra és mentális erőre egyaránt hatalmas hangsúlyt fektetett.

Dezsényi Kincső szorgalmasan készült, de nem várt balszerencse övezte a versenyt (Fotó: Instagram)

Váratlan betegség szólt közbe

A szépségverseny azonban óriási fordulatot vett.

Bankokban az ételekre nagyon oda kell figyelni. Én vigyáztam is, folyamatosan egyeztettem a dietetikussal és a szponzorokkal, de sokszor nem volt választásunk, azt ettük, amit kaptunk. Szponzorprogramokra vittek minket, éttermekben készültek fotók, és ott ettünk, sokféle ételt, svédasztalos formában is. Az egyik ilyen este után teljesen rosszul lettem. Vasárnap kezdődött, és egyre durvább lett. Kiderült, hogy nem csak én lettem beteg: a 119 lányból körülbelül 40-en ételmérgezést kaptak, többeket kórházba is kellett vinni. Én voltam az egyetlen, akinek ennyire elhúzódott

– meséli az intenzív és kellemetlen élményt Kincső a Metropolnak.

A gyönyörű lány állapota drámaian romlott. Hétfőre már a mosdóba sem tudott kimenni, alig tudott vizet inni. A Miss Universe Hungary elnöke, Nóri végig mellette volt, segített neki orvost és biztosítást intézni. A helyzet Pattajában vált igazán súlyossá, ahová már alig bírt felmenni a buszra. A kórházban infúziót kapott, ám ettől újabb életveszélyes helyzet alakult ki.

Az első gyógyszeres infúzió után égett a bőröm, nyomott a mellkasom, elsötétült minden. Azonnal szóltam, hogy baj van. Kiderült, hogy allergiás vagyok a gyógyszerre, pedig soha nem voltam semmire allergiás

– idézi fel.