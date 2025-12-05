Infúzióról a világ színpadára: Dezsényi Kincső drámai története a Miss Universe Hungary 2025 versenyről
Életveszélyes állapotba került a Miss Universe Hungary szépségkirálynője, Dezsényi Kincső, amikor a világversenyre érkezése után ételmérgezést kapott, majd a gyógyszerek súlyos allergiás reakciót váltottak ki. Mindezek ellenére vállalta a Miss Universe Hungary minden próbatételét, még úgy is, hogy közben folyamatos orvosi ellátásra szorult. Exkluzív interjúban mesélte el történetét.
Dezsényi Kincső számára a Miss Universe Hungary 2025 világdöntője nem a megszokott csillogással indult: már az első napokban komoly egészségügyi válságba került. A versenyző ételmérgezést kapott, majd a kezelésként szedett gyógyszerekre életveszélyes allergiás reakció alakult ki nála. Bár sokan feladták volna, ő mégis végigküzdötte magát az összes fordulón. Exkluzív interjúban mesélt arról, milyen elképesztő kitartás kellett ahhoz, hogy a döntőig eljusson.
A Miss Universe Hungary idei győztese komolyan vette a felkészülést
Kincső már hónapokkal a kiutazás előtt megkezdte a felkészülést: intenzív koreográfiaórákat vett Rémeny Izabellától és Jávor Lillytől, heti háromszor két órában. Emellett angoltanárhoz járt, hogy tökéletesítse a kommunikációját, és dietetikus is segítette őt abban, hogy fizikailag is csúcsformában érkezzen a világversenyre. Elmondása szerint színpadi jelenlétre, testtudatra és mentális erőre egyaránt hatalmas hangsúlyt fektetett.
Váratlan betegség szólt közbe
A szépségverseny azonban óriási fordulatot vett.
Bankokban az ételekre nagyon oda kell figyelni. Én vigyáztam is, folyamatosan egyeztettem a dietetikussal és a szponzorokkal, de sokszor nem volt választásunk, azt ettük, amit kaptunk. Szponzorprogramokra vittek minket, éttermekben készültek fotók, és ott ettünk, sokféle ételt, svédasztalos formában is. Az egyik ilyen este után teljesen rosszul lettem. Vasárnap kezdődött, és egyre durvább lett. Kiderült, hogy nem csak én lettem beteg: a 119 lányból körülbelül 40-en ételmérgezést kaptak, többeket kórházba is kellett vinni. Én voltam az egyetlen, akinek ennyire elhúzódott
– meséli az intenzív és kellemetlen élményt Kincső a Metropolnak.
A gyönyörű lány állapota drámaian romlott. Hétfőre már a mosdóba sem tudott kimenni, alig tudott vizet inni. A Miss Universe Hungary elnöke, Nóri végig mellette volt, segített neki orvost és biztosítást intézni. A helyzet Pattajában vált igazán súlyossá, ahová már alig bírt felmenni a buszra. A kórházban infúziót kapott, ám ettől újabb életveszélyes helyzet alakult ki.
Az első gyógyszeres infúzió után égett a bőröm, nyomott a mellkasom, elsötétült minden. Azonnal szóltam, hogy baj van. Kiderült, hogy allergiás vagyok a gyógyszerre, pedig soha nem voltam semmire allergiás
– idézi fel.
Dezsényi Kincső szépségkirálynő nem adta fel
Ennek ellenére végigcsinálta a versenyprogramokat.
Őszintén: lázasan. Az interjú napján is lázas voltam, ott ültem, vártam a soromra, és próbáltam tartani magam. Aztán a beszélgetés olyan jól sikerült, hogy utána ez adott erőt. A döntőig már jobban voltam, de még mindig nem voltam száz százalékos. 22-én hazaértem, és itthon újra belázasodtam, szerintem akkor jött ki belőlem igazán a sok stressz és megterhelés. Mostanra már teljesen jól vagyok
– mondja.
Büszke arra, amit elért
Hazatérése után újra belázasodott, de végül teljesen felépült. Bár helyezést nem ért el, büszke arra, hogy mindent beleadott.
Magyarországot képviseltem, és a körülményekhez képest kihoztam magamból a maximumot. Most már a jövőre és a lehetőségekre koncentrálok.
A világverseny így számára inkább túlélésről, mintsem csillogásról szólt, mégis minden helyzetben igyekezett helytállni. Bár nem tudta megmutatni a felkészülés során elért valódi formáját, úgy érzi: mindent megtett, amit a körülmények engedtek.
Sajnálom, hogy nem értem el helyezést, de rengeteg tényező befolyásolta. Viszont Magyarországot képviseltem, és mindent beleadtam. Erre büszke vagyok. A teljesítményemmel elégedett vagyok, és most a további építkezésre összpontosítok
–zárta az interjút a gyönyörű szépség.
