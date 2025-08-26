Gyönyörködj: íme a Miss Universe Hungary döntősei!

A W Hotelben tartották a 2025-ös Miss Universe Hungary elődöntőjét.
Megérdemlik a tapsot: íme a 2025-ös Miss Universe Hungary verseny Top 12 döntőse, akiket a budapesti W Hotelben megrendezett elődöntőn választott ki a zsűri. A versenyzők szeptember 13-án Budapesten lépnek színpadra, akkor dől el, kinek a fejére kerül majd a korona, és ki képviselheti Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén Bangkokban.
Dr. Kenéz Nóra a 2024-es királynő már nagyon izgatott, kinek adhatja majd át a koronát.
A felkészülés már megkezdődött: a döntős lányok egy egyhetes intenzív felkészítő táborban vesznek majd részt, amelynek helyszíne a gyönyörű környezetben található Hotel Orchidea, Lipót. A tábor célja, hogy a döntősök szakmai és személyes fejlődésükhöz minden támogatást megkapjanak: kommunikációs tréningek, kifutógyakorlatok, fotózások és stílustanácsadások várják őket.
A Miss Universe Hungary nem csupán szépségverseny, hanem egy olyan platform, amely lehetőséget biztosít a fiatal magyar nők számára, hogy bemutassák tehetségüket, intelligenciájukat és társadalmi szerepvállalásukat. A győztes versenyző méltó nagykövetként képviselheti hazánkat a világ egyik legrangosabb szépségversenyén.
Ari Lana Serfozo-Celik (19), tanuló
Bárány Veronika (26), ügyintéző
Dezsényi Kincső (21), gyógytornász hallgató
Gazdag Jázmin (23), vállalkozó
Gedeon Gabriella (19), tanuló
Gere Bernadett (18), tanuló
Hatos Kitti (20), pilates oktató
Ilics Szimonetta Mercédesz (24), marketing manager
Lőrinc Alekszandra (20), irodai adminisztrátor
Stejer-Nagy Georgina (26), fogtechnikus, bébiszitter
Szentpéteri Boglárka (23), kozmetikus technikus, kisgyermeknevelő
Tóth Bogi (25), HR
