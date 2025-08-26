Gyönyörködj: íme a Miss Universe Hungary döntősei!

Megérdemlik a tapsot: íme a 2025-ös Miss Universe Hungary verseny Top 12 döntőse, akiket a budapesti W Hotelben megrendezett elődöntőn választott ki a zsűri. A versenyzők szeptember 13-án Budapesten lépnek színpadra, akkor dől el, kinek a fejére kerül majd a korona, és ki képviselheti Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén Bangkokban.

Íme a 2025-ös Miss Universe Hungary verseny Top 12 döntőse (Fotó: Miss Universe Hungary)

Dr. Kenéz Nóra a 2024-es királynő már nagyon izgatott, kinek adhatja majd át a koronát.

A felkészülés már megkezdődött: a döntős lányok egy egyhetes intenzív felkészítő táborban vesznek majd részt, amelynek helyszíne a gyönyörű környezetben található Hotel Orchidea, Lipót. A tábor célja, hogy a döntősök szakmai és személyes fejlődésükhöz minden támogatást megkapjanak: kommunikációs tréningek, kifutógyakorlatok, fotózások és stílustanácsadások várják őket.

A Miss Universe Hungary nem csupán szépségverseny, hanem egy olyan platform, amely lehetőséget biztosít a fiatal magyar nők számára, hogy bemutassák tehetségüket, intelligenciájukat és társadalmi szerepvállalásukat. A győztes versenyző méltó nagykövetként képviselheti hazánkat a világ egyik legrangosabb szépségversenyén.

Nehéz dolga lesz szeptember 13-án a 2025-ös Miss Universe Hungary verseny zsűrijének (Fotó: Miss Universe Hungary)

Ők a 2025-ös Miss Universe Hungary döntősei:

Ari Lana Serfozo-Celik (19), tanuló

Bárány Veronika (26), ügyintéző

Dezsényi Kincső (21), gyógytornász hallgató

Gazdag Jázmin (23), vállalkozó

Gedeon Gabriella (19), tanuló

Gere Bernadett (18), tanuló

Hatos Kitti (20), pilates oktató

Ilics Szimonetta Mercédesz (24), marketing manager

Lőrinc Alekszandra (20), irodai adminisztrátor

Stejer-Nagy Georgina (26), fogtechnikus, bébiszitter

Szentpéteri Boglárka (23), kozmetikus technikus, kisgyermeknevelő

Tóth Bogi (25), HR