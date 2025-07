Ezt látnod kell: ilyen gyönyörű volt Blága Tünde az esküvői ruhájában

Blága Tünde, a 2023-as Miss Universe Hungary győztese és a Farm VIP korábbi szereplője új fejezetet nyitott életében: párjával, Kiss Erikkel közösen szerepeltek egy esküvői magazin címlapján. A fotózás nem csupán egy munka volt számukra, hanem egy meghitt, közös élmény, amely tovább mélyítette kapcsolatukat.

Blága Tünde párja Kiss Erik már négyszer járt a szépségkirálynő családjánál (Fotó: say.yes.wedding photography)

Blága Tünde és Kiss Erik története igazán meseszerű

Tünde és Erik története egy rendezvényen kezdődött, ahol első pillantásra megérezték a különleges kapcsolatot. Azóta elválaszthatatlanok, és kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult. Első közös nyaralásukat Horvátországban töltötték Erik baráti társaságával, és már négyszer jártak együtt Erdélyben, Tünde családjánál:

„A szüleim és a testvéremék is imádják a páromat. Az unokaöcséim mindig kérdezik, hogy ’Ejik hol?’ – mivel nem lakunk még együtt, csak hétvégén látják mellettem, amikor videóchaten beszélünk" – magyarázta az egykori szépségkirálynő.

A pár kapcsolata igazán mély és őszinte:

Sosem tapasztaltam még ekkora összhangot senkivel. Mindent meg tudunk beszélni. Olyan, mintha nem fogynánk ki a mondanivalóból

– árulta el Tünde majd hozzátette, hogy:

„Eriknek nagyon tetszik Erdély, de ő egyébként mindenütt feltalálja magát. Engem is imádnak a szülei, nagyon jó érzés náluk lenni. Mindig szeretettel fogadnak, főznek, készülnek. Mintha lenne egy második otthonom” – mondta Tünde.

Blága Tünde és szerelme között nagy az összhang (Fotó: say.yes.wedding photography)

Közös jövőt terveznek

Blága Tünde korábban a Farm VIP műsorban is szerepelt, ahol sokak szívébe lopta magát. Mostani kapcsolatában azonban megtalálta azt a mélységet és stabilitást, amire mindig is vágyott. A szépségkirálynő a műsorban megmutatta természetes báját és talpraesettségét, mivel Tünde nemcsak kifinomult külsővel, hanem kedves, közvetlen személyiségével is hódított – a kamerák előtt éppoly otthonosan mozog, mint a színfalak mögött.

A pár nyitott a jövőbeli közös projektekre, és várják az új lehetőségeket. Tünde és Erik kapcsolata példaértékű, és történetük inspiráló lehet mindazok számára, akik hisznek a sorsszerű találkozásokban és a mély, őszinte kapcsolatokban.