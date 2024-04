Saját utódját segíti majd győzelemhez a magyar szépségkirálynő

Blága Tünde szép emlékeket őriz a tavalyi Miss Universe Hungary felkészítő táborából, így gondolkodás nélkül igent mondott, amikor dr. Özer Nóra felkérte, hogy segítsen a idei verseny szervezésében, a koordinációban és vegyen részt a tábor életében is. A 27 éves szépség most a Metropolnak mesélt az előtte álló feladatokról és betekintést engedett távolabbi terveibe is.

Blága Tünde szívesen veszi ki részét a háttérmunkálatokból Fotó: Facebook

Komoly lehetőség ez Blága Tünde számára

„Nagyon boldog vagyok, hogy Nóra megkeresett ezzel a lehetőséggel, hiszen igazán testhezállónak érzem azt a komplex feladatot, amiben számít rám”.

A versenytapasztalatom biztosan jól jön majd a lányok felkészítésénél és bízom benne, hogy a döntős lányok, bátran fordulnak majd hozzám tanácsért, legyen szó bármiről.

„Ugyanakkor részt veszek majd a helyszín kiválasztási folyamataiban és kapcsolattartóként is számíthatnak majd rám a partnercégek” – sorolta feladatait Blága Tünde, aki ma is hálás a tavalyi táborban eltöltött időért.

Fotó: Facebook

Minden döntős számára sikert hozhat a verseny

„A Miss Universe Hungary táborai egyébként is legendásak. Fantasztikus volt a tavalyi szervezés, így mindannyian úgy érezhettük magunkat, mint egy királynő. Nem csak a fizikai, de a mentális felkészülésünkre is különös gondot fordítottak és ez idén sem lesz másképp. Egy szépségversenynek nem az az egyetlen célja, hogy a külsőségek tekintetében válassza ki a legszebbet, hanem az is, hogy személyiségeket keressen, mi több fejlesszen és ebben hatalmas szerepe van a táborban töltött időnek” – mondta a szépségkirálynő, majd hozzátette, hogy május 1-étől már indul a jelentkezés és egy tanácsot is címzett azoknak a lányoknak, akik még hezitálnak.

„Ez a verseny nem csak a győztes lánynak és az udvarhölgyeinek jelent nagy lehetőséget, de minden döntős számára hozhat sikert. Szóval itt tényleg fontos a részvétel is...” – tette hozzá Blága Tünde.