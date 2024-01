Nem nyugodhat! Molnár Csilla lelke ma is a bűnösök után „kiált”

Molnár Csilla évtizedek óta kóboroló lelke nem akar mást, csak hogy bűnhődjenek meg azok a ma még élő férfiak, akik miatt kilenc hónappal a szépségverseny döntője után eldobta az életét a család fonyódi házában. Mert Kiss Kató szerint néhányan még ma is köztünk járnak azok közül, akik árucikknek tekintették a győzelem napján még szinte kamasz lányt és kézről kézre adták őt, visszaélve a vélt, vagy valós hatalmukkal. A léleklátó most Csilla születésnapja alkalmából beszélgetett a Metropollal.

Molnár Csilla most lenne 55 éves (Fotó: MTI)

„Megalázottnak, tisztátalannak érezte magát”

„Csilla lelkével először a Ripost kérésére kapcsolódtam össze, amikor elkísértek Fonyódra, ahol a lány szülői háza áll. Az a ház, melynek emeleti szójában bevette azokat a gyógyszereket. Ma is azt mondom, hogy Molnár Csilla nem akart öngyilkos lenni, csak szerette volna, ha figyelnek rá és szerette volna valakivel megosztani mindazt a borzalmat, amin a győzelem és a halála közötti nagyon rövid időszakban átélt. Megalázottnak, tisztátalannak érezte magát, de nem volt kivel megbeszélnie a fájdalmát. Édesapjával addigra megromlott a viszonya, hiszen a szigorú férfi nemcsak azt ellenezte, hogy az alig 16 éves lánya részt vegyen az akkor 50 év után először megrendezett hazai szépségirálynő választáson, de nem szívelte a lánya kedvesét sem, aki egy diszkót üzemeltetett a Balaton parti településen.”

Csilla egyedül maradt a gondjaival, de nem akart meghalni.

"Ha a lelke felkeres, érzem azt a küzdelmet, amit az életéért folytatott és a felismerést, hogy senki nem segíthet rajta, mert a szobájából sem jut ki” – kezdte lapunknak Kiss Kató, aki azt is tudni véli, mikor kaphatna örök nyugalmat Molnár Csilla lelke, ami még ma is ott bolyong a balatoni ház falai között.

Kiss Kató már járt Molnár Csilla egykori otthonánál (Fotó: Markovics Gábor)

„Szó szerint a halálba kergették”

„Az a kamaszlány elhitte, hogy mindaz, ami vele történik, az ő érdekeit szolgálja, pedig csak játékszer volt a a ”nagyfiúk” kezében. Elhitették vele, hogy mindaz, amit tapasztal a siker útjának kövei és mindenhol a világon ez így természetes. Pedig nem volt az és az ő idősödő lelke ma már tisztában is van ezzel. Nem sokan élnek már azok közül, akik szó szerint a halálba kergették, de amíg egy is köztünk jár, Molnár Csilla lelke nem nyugodhat. Hogy elő kellene-e venni ezt az ügyet? Nem hiszem, hiszen a felelősök sosem beszélnének őszintén azokról az időkről! De eljön az ideje számukra is az elszámoltatásnak. Ha nem itt, akkor majd odaát...” – fogalmazott a léleklátó.

Molnár Csilla ma ünnepelné 55. születésnapját…