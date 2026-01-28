,,Azt hittem csak megfáztam, végül elvesztettem a lábamat”

Egy nő, aki azt hitte csak megfázott, végül elvesztette a lábát, így most műlábbal kénytelen kajakozni és úszni, de eltökélte, hogy minden lehetőségből a lehető legjobbat fogja kihozni.

Azt hitte csak megfázott, de tévedett Fotó: Photographer: Dragos Condrea / freepik.com

Azt hitte megfázott, de csúnyán tévedett

Az 51 éves Friedel de Beer, az egykori úszóiskola tulajdonos, aki a Francia-Alpokban él, 2023 februárjában lett beteg, de azt hitte csak megfázott, így őrült sokként érte, hogy néhány nappal később összeesett és észrevette, hogy bokájánál a bőr hólyagos. Férjéhez utazott az Annecy-tó szélén bérelt házukhoz, de minden benzinkútnál meg kellett állnia, annyira felerősödött a fájdalom. Másnap a fürdőszoba padlóján rogyott össze.

Férje, James-Hope Lang kórházba szállította, ahol az orvosok közölték velük, hogy lehet már csak néhány órája van hátra, nagyon veszélyes betegség fertőzte meg.

Később Strep-A-t diagnosztizáltak nála, amely nekrotizáló fasciitissé alakult, amely egy életveszélyes fertőzés. Friedelt mesterséges kómába helyezték, hogy a sebészek a lehető legtöbb fertőzött részt eltávolíthassák, a lábán végül alig maradt bőr. Ennek ellenére további fertőzés jeleit mutatta, így amputálták a lábát térd alatt és meg kellet tanulnia ezek után protézissel járni.

2025-ben átesett egy másik műtéten, a combcsontjából is eltávolítottak egy kis darabot, hogy a protézissel kezelhetőbb legyen. Manapság úszik és kajakozik is a protézisével és teljesen más perspektívába helyezte az életét.

Úgy érzed, hatalmas szerencséd van, hogy túlélted, és ez megváltoztatja a prioritásaidat azzal kapcsolatban, hogy mit tartasz fontosnak, hogyan éld az életed, és hogyan használj ki minden egyes lehetőséget

- idézi Friedel szavait a Mirror.

„Az orvos azt mondta, hogy az agyam még mindig ahhoz az időhöz kötődik, amikor még két lábam volt, és tudatosan kell gondolkodnom azon, hogy mit és hogyan fogok csinálni.”

Protézisét Firedel sosem takarja el és arra ösztönzi az embereket, hogy bátran kérdezzék róla. Kisfia először traumatizálva lett, mikor édesanyját az intenzív osztályon látta, de mára már szinte arra sem emlékszik, milyen volt édesanyja a protézis előtt. Adománygyűjtő oldalt is indított a család a költségek enyhítése végett.