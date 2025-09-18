"Senkinél sem diagnosztizálták ezt a két rendellenességet együtt": Még csak 6 hónapos, de rendkívül ritka betegséggel él a kisfiú

Már születése előtt tudták az orvosok, hogy valami nincs rendben. A skót kisfiú az egyetlen ismert ember a világon, akit diagnosztizáltak betegségeivel.
Joey James Lister mindössze hat hónapos, de már két súlyos és rendkívül ritka betegséggel küzd.
A skót csecsemő orvosai szerint ő az első és eddig egyetlen ember a világon, akinek egyszerre van Duchenne-féle izomdisztrófiája (DMD) és Cornelia de Lange-szindrómája (CdLS).
A DMD egy progresszív izomsorvadással járó genetikai betegség, amely idővel az összes izmot érinti. A CdLS pedig egy genetikai rendellenesség, amely többek között arcvonásbeli eltéréseket és értelmi fogyatékosságot is okozhat.
Joey-t jelenleg megfigyelés alatt tartják kórházban. A család szerint, ha egyszer hazamehet, állandó ellátásra, kerekesszékre, lélegeztetőgépre és más speciális felszerelésekre lesz szüksége.
Joey apja elmesélte, hogy az orvosok már a várandósság alatt tudták, hogy valami nincs rendben. Felajánlották nekik a magzatvízvizsgálat lehetőségét, ám ez vetélés kockázatával járt volna, ezért végül úgy döntöttek, megvárják a 30. hetet, amikor már csak a koraszülés esélye áll fenn.
A feljegyzések szerint a világon még senkinél sem diagnosztizálták ezt a két rendellenességet együtt, így senki sem tudja pontosan, hogyan lehet majd kezelni őt a jövőben.
– mondta Colin Lister a The Herald című lapnak.
Joey már átesett egy életveszélyes fertőzésen is, valamint az orvosok kénytelenek voltak eltávolítani a beleinek egy részét is. Édesapja minden nap munka után látogatja őt a kórházban, de a család számára óriási érzelmi és anyagi terhet jelent a helyzet.
Alapvetően csak a lehető legjobb életet akarjuk biztosítani neki. A DMD egy izomsorvadást okozó betegség. A szív is izom, így előbb-utóbb leáll majd. Vannak kezelések, amelyek valamennyivel meghosszabbíthatják az életét, de azt mondják, hogy várhatóan 20-30 éve van.
Joey szülei már most aggódnak, mit tartogat számukra a jövő. A pár most minden erejével azon van, hogy a kisfiú számára a lehető legteljesebb életet biztosítsa, bármennyi ideje is van ezen a világon.
