Influenzának gondolta, de húsevő baktérium támadta meg az édesapát

Egy apa felidézte azt a rémisztő pillanatot, amikor rájött, hogy a kezdetben influenzának hitt betegsége sokkal súlyosabb problémát rejt. A férfi rövid iőn belül az életéért küzdött, miután egy agresszív húsevő baktérium megtámadta a szervezetét.

Az orvosok sem tudták, hogy húsevő baktérium támadta meg a férfi szervezetét Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Aggasztó tünet jelezte a húsevő baktériumot

Alex Lewis 33 éves volt 2013 novemberében, amikor egy katasztrofális fertőzés áldozata lett. Egy húsevő baktérium súlyosan roncsolta az arcát és a testét, ezért több műtétre volt szükség az arca helyreállításához, valamint ahhoz, hogy protézissel újra megtanuljon járni.

Az angol férfi a betegsége első tíz napjában azt feltételezte, hogy csak influenzával küzd, amíg vér nem jelent meg a vizeletében, és különös lila és szürke foltokat vett észre a bőrén. Feleségével egy kocsmát üzemeltetett Winchesterben, és egy ideig azt hitte, ott kapta el a betegséget.

November volt, és a kocsmában dolgoztam – rengeteg ember jött be különféle betegséggel. Megfáztam, és nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. De nem tudtam meggyógyulni

A férfinél Streptococcus fertőzés alakult ki, ami vérmérgezéshez és a szervei leállásához vezetett. A kórházban töltött első három napban az orvosok mindössze 1% esélyt adtak az apának a túlélésre.

Miután egy hétig küzdött az életéért az intenzív osztályon, az orvosoknak nem volt más választásuk, el kellett távolítaniuk a férfi végtagjait, hogy életben tartsák. Az apánál kialakult a Streptococcusos toxikus sokk szindróma, amely egy ritka, de rendkívül gyors lefolyású, életveszélyes bakteriális fertőzés. A férfi elvesztette a végtagjait és az ajkait, miután azok először lilává majd feketévé váltak.

Alex azonban úgy véli, állapota arra kényszerítette, hogy újraértékelje az életét, lemondott az alkoholról és mások segítésével tölti az idejét - írja a DailyStar.