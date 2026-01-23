Illegális fogyókúrás szer használata után ritka és halálos betegséget diagnosztizáltak egy nőnél

A 42 éves Kellen Oliveira Bretas Antunest tavaly december 17-én szállították sürgősséggel kórházba, miután egy illegális, Paraguayból származó fogyókúrás gyógyszer használatát követően hasi fájdalmak jelentkeztek nála. A délkelet-brazíliai Minas Gerais államból származó nő egy héttel később engedték haza, miközben az orvosok szerint gyógyszermérgezésre utaló tünetekkel küzdött.

Ritka betegséget diagnosztizáltak egy nőnél illegális fogyasztószer miatt Fotó: Freepik

Fogyasztószer beadása tragédiával végződött - életveszélyes betegség alakult ki egy nőnél

Néhány nappal később azonban ismét kórházba került, miután családja szerint számos neurológiai problémája alakult ki, amelyek végül a halálos kimenetelű Guillain-Barré-szindrómához (GBS) vezettek.

A Guillain-Barré-szindróma olyan állapot, amelyben az immunrendszer megtámadja a perifériás idegeket. A betegség kezdetben a kezekben és lábakban jelentkező bizsergő érzéssel jár, majd néhány hét alatt gyorsan súlyosbodhat, izomgyengeséget, zsibbadást és érzészavarokat okozva. A szindróma éles perifériás fájdalmat, légzési nehézségeket, izomernyedést, valamint látászavarokat is előidézhet.

Kellen Oliveira Bretas Antunest másodszor akkor vették fel a kórházba, amikor izomgyengeség, sötét színű vizelet, neurológiai tünetek és légzési elégtelenség alakult ki nála. Állapota jelenleg stabil, de továbbra is hemoglobinkezelésben részesül. A kezelés célja a Guillain-Barré-szindróma előrehaladásának lassítása, valamint az idegrendszer traumából való regenerációjának megkezdése.

Stabil az állapota. Jelentős javulás történt, de a folyamat hosszú lesz. Mivel Guillain-Barré-szindrómát diagnosztizáltak nála, legalább 12 hónapos kezelésre lesz szükség, gyógytornával, logopédiai terápiával és más szakorvosok bevonásával

- nyilatkozta mostohalánya.

A Brazil Nemzeti Egészségügyi Felügyeleti Hatóság nyilvános figyelmeztetést adott ki, hogy az engedély nélküli eladóktól történő vásárlás gyakran veszélyes, mivel ezek a készítmények sok esetben szabályozatlanok, és nincs megbízható információ a gyógyszerek eredetéről és összetevőiről - számolt be róla a Mirror.