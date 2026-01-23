RETRO RÁDIÓ

Illegális fogyókúrás szer használata után ritka és halálos betegséget diagnosztizáltak egy nőnél

Kétszer is kórházba került, miután egy Paraguayból származó, engedély nélküli fogyasztó injekciós tollat használt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 15:30
fogyasztószer betegség kórház

A 42 éves Kellen Oliveira Bretas Antunest tavaly december 17-én szállították sürgősséggel kórházba, miután egy illegális, Paraguayból származó fogyókúrás gyógyszer használatát követően hasi fájdalmak jelentkeztek nála. A délkelet-brazíliai Minas Gerais államból származó nő egy héttel később engedték haza, miközben az orvosok szerint gyógyszermérgezésre utaló tünetekkel küzdött.

Ritka betegséget diagnosztizáltak egy nőnél illegális fogyasztószer miatt
Ritka betegséget diagnosztizáltak egy nőnél illegális fogyasztószer miatt Fotó: Freepik

Fogyasztószer beadása tragédiával végződött - életveszélyes betegség alakult ki egy nőnél

Néhány nappal később azonban ismét kórházba került, miután családja szerint számos neurológiai problémája alakult ki, amelyek végül a halálos kimenetelű Guillain-Barré-szindrómához (GBS) vezettek.

A Guillain-Barré-szindróma olyan állapot, amelyben az immunrendszer megtámadja a perifériás idegeket. A betegség kezdetben a kezekben és lábakban jelentkező bizsergő érzéssel jár, majd néhány hét alatt gyorsan súlyosbodhat, izomgyengeséget, zsibbadást és érzészavarokat okozva. A szindróma éles perifériás fájdalmat, légzési nehézségeket, izomernyedést, valamint látászavarokat is előidézhet.

Kellen Oliveira Bretas Antunest másodszor akkor vették fel a kórházba, amikor izomgyengeség, sötét színű vizelet, neurológiai tünetek és légzési elégtelenség alakult ki nála. Állapota jelenleg stabil, de továbbra is hemoglobinkezelésben részesül. A kezelés célja a Guillain-Barré-szindróma előrehaladásának lassítása, valamint az idegrendszer traumából való regenerációjának megkezdése.

Stabil az állapota. Jelentős javulás történt, de a folyamat hosszú lesz. Mivel Guillain-Barré-szindrómát diagnosztizáltak nála, legalább 12 hónapos kezelésre lesz szükség, gyógytornával, logopédiai terápiával és más szakorvosok bevonásával

- nyilatkozta mostohalánya.

A Brazil Nemzeti Egészségügyi Felügyeleti Hatóság nyilvános figyelmeztetést adott ki, hogy az engedély nélküli eladóktól történő vásárlás gyakran veszélyes, mivel ezek a készítmények sok esetben szabályozatlanok, és nincs megbízható információ a gyógyszerek eredetéről és összetevőiről - számolt be róla a Mirror.

 

