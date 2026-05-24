„15 nap alatt mindent elvesztettek” – agydaganat végzett a 11 éves kislánnyal

Egy teljes család életét törte darabokra a tragédia, amikor Alicia-Adele Axiak egy rendkívül agresszív agydaganat, az úgynevezett diffúz középvonali glioma (DIPG) miatt elhunyt – alig 15 nappal az első tünetek megjelenése után.

Alig két hét alatt elvesztette kislányát egy halálos agydaganat miatt

A család szerint a kislány 2025. április 10-én ébredt fel zsibbadó karral, ami órák alatt átterjedt az arcára és a lábára is. A háziorvos először sztrókra gyanakodott, ezért azonnal kórházba vitték. Két nappal később az MRI-vizsgálat kimutatta a végzetes diagnózist: műthetetlen, gyógyíthatatlan agytörzsi daganatot.

A kislány 2025. április 25-én hunyt el – mindössze 13 nappal a diagnózis után.

Édesanyja azóta is gyászolja agydaganatos lányát

Ez volt életem legrosszabb napja. Nem tudtam felfogni. Úgy éreztem, mintha a világom véget ért volna. Alicia diagnózisa előtt soha nem hallottam a diffúz középvonali gliomáról.

Az anya szerint a betegség kezelése évtizedek óta nem fejlődött, miközben az ilyen daganatok a gyermekkori daganatos halálozások vezető okai közé tartoznak.

Alicia-Adele korábban aktív, sportos gyermek volt: táncolt, tornázott, valamint netballozott és úszott is. Tanárai és családja szerint kiemelkedő kedvessége és segítőkészsége mindenhol kitűnt.

Rövid, utolsó napjaiban Alicia továbbra is önzetlen, vicces és szeretetteljes maradt, más gyerekeket vigasztalt, és megőrizte ragyogó lelkét. Bátorsága minden határt felülmúlt.

Az iskolában is különösen népszerű volt, és már első félévében elnyerte az igazgatói díjat. Egy tanár szerint „mindig mosolygott, tele volt energiával, és minden órán a legjobbját akarta nyújtani”.

Édesanyja úgy fogalmazott:

Még a végén is másokra gondolt. Ő ilyen volt – egy fénylő lámpás, aki mindenkit megérintett, akivel találkozott.

A család most az emlékére alapítványt hozott létre Alicia-Adele’s Angels néven, amely az agydaganatos kutatásokat támogatja.

Örökké magammal viszem Aliciát, mindig elmesélem a történetét. Azt akarom, hogy mindenki ismerje őt, és soha ne feledjék el... Azt akarom, hogy a szívfájdalmat reménnyé alakítsuk.

A közösség is összefogott: egy emlékfutáson 74-en vettek részt a kislány tiszteletére, köztük egészségügyi dolgozók, tanárok és családtagok. A résztvevők szerint a futás nemcsak sportesemény volt, hanem emlékezés is:

Amikor futunk, nem csak egy versenyen veszünk részt – hanem Alicia szeretetét visszük végig a közösség utcáin.

A Brain Tumour Research szervezet szerint az agydaganatok továbbra is az egyik legsúlyosabb, leginkább alulfinanszírozott kutatási terület, miközben évente több ezer embert diagnosztizálnak csak az Egyesült Királyságban – írja a Mirror.