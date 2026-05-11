Versenyfutás az idővel: hamarosan végleg elvesztheti látását a négyéves kislány

Egy brit család versenyt fut az idővel, hogy valóra váltsa kislányuk legnagyobb álmát: szeretnék elvinni a Jégvarázs-rajongó gyermeket Disneylandbe, hogy személyesen is találkozhasson a népszerű mese főszereplőjével, Elsával, mielőtt végleg elveszíti a látását.

Az orvosok olyan agydaganatot diagnosztizáltak a kislánynál, amelyet nem lehet műteni / Fotó: GoFundMe

A kislány súlyos betegséggel küzd, ami miatt elveszíti a látását

A szülők, Dave és Zoe Birch az angliai Godalmingból tavaly februárban kezdtek aggódni négyéves kislányuk egészsége miatt, amikor észrevették, hogy valami nincs rendben a szemével. Orvoshoz vitték Brooke-ot, ahol eleinte azt mondták nekik, hogy a gyermek egyik szeme egyszerűen lassabban fejlődik a másiknál, és nincs ok az aggodalomra.

A helyzet azonban hónapokkal később drámai fordulatot vett. Egy újabb vizsgálat kimutatta, hogy Brooke látása egyre csak romlik, ezért szemüveget és szemtapaszt kapott, hogy erősítsék a gyengébb szemét. Mivel az állapota nem javult, beutalták a kórházba további kivizsgálásokra.

Az MRI-vizsgálat során az orvosok egy sötét foltot fedeztek fel a kislány bal szeme mögött, valamint kettőt az agyánál is. A család számára ekkor derült ki a lesújtó igazság: Brooke-nál alacsony malignitású gliómát diagnosztizáltak, ami egy ritka agydaganat. A kislány azóta egy 70 hetes kemoterápiás kezeléssorozaton vesz részt, és már hónapok óta rendszeresen kap kezeléseket, miközben hetente vérvizsgálatokat végeznek nála otthon.

Bár a legutóbbi MRI-vizsgálat szerint a daganat egyelőre nem nőtt tovább, az orvosok azt közölték a szülőkkel, hogy Brooke nagy valószínűséggel végleg elveszíti a látását a bal szemére. A daganat ugyanis olyan helyen helyezkedik el, a bal szem mögötti ideghez tapadva, hogy műtéttel nem tudják biztonságosan eltávolítani. A család jelenleg csak abban bízhat, hogy a kezelés után Brooke daganata nem fog tovább növekedni.

A kétségbeesett szülők most adománygyűjtésbe kezdtek, hogy egy igazán különleges élménnyel lephessék meg a kislányukat. Legnagyobb vágyuk, hogy Brooke eljuthasson a párizsi Disneylandbe, ahol találkozhatna a kedvenc hercegnőjével, Elsával.

Brooke-ot igazán boldoggá tenné, ha Disneylandben találkozhatna Elsával a Jégvarázsból. Imádja őt, de azt is imádja, ha hercegnőnek öltözhet, mint bármelyik kislány

- mondta el Dave.