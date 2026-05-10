"Szülőként ez szívszorító" - Már óvodába sem akar járni a kislány, aki egy betegség miatt lassanként elveszti a haját

Segítséget kérnek annak a kislánynak a szülei, aki egy autoimmun betegség következtében mára a haja 80 százalékát elvesztette.

A betegség következtében mára a haja jelentős részét elvesztette a kislány / Fotó: GoFundMe

Betegség következtében vesztette el a haja jelentős részét a négyéves kislány

A négyéves Azaliah Cameron a hírek szerint alopecia areatában szenved, aminek következtében a szervezet megtámadja a saját hajhagymáit, ez pedig kopaszsághoz és foltos hajhulláshoz vezet. A kórra jelenleg még nincs ismert gyógymód, bár a gyógyszerek és a terápiák bizonyos esetekben segíthetnek.

Azaliah édesanyja, Tahni-May Brannigan elmondása szerint a kislány tünetei először egy apró, kopasz folttal kezdődtek 2025 júliusában, majd az év októberére hivatalosan is alopeciát diagnosztizáltak nála. A gyermek mostanra a haja 80 százalékát elveszítette, ami lelkileg is borzasztóan megviseli őt.

Tudni akarja, hogy miért… Miért hullik a haja, miért pont neki kell kopaszodnia? Teljesen maga alá kerül, és ez iszonyú nehéz. Nagyon nehéz megpróbálni megértetni vele, mi történik vele

- árulta el az édesanya, majd az apa, Corey Cameron hozzátette, a kislány önbizalma is jelentősen csorbult, és már óvodába sem akar járni, noha régebben imádta.

Amióta ez az egész elkezdődött, kerüli az óvodát. Nem akar odamenni

- mondta el Corey.

Azaliah szülei jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével igyekeznek pénzt szerezni, amiből egy jó minőségű parókát szeretnének vásárolni, hogy a lányuk visszanyerhesse az önbizalmát. Az adománygyűjtő oldalra beérkező felajánlásokból a különböző szakorvosi ellátás költségeit is fedeznék, beleértve a mentális és érzelmi támogatást Azaliah számára.

Imád játszani, nevetni és a családja körében lenni, de látjuk rajta, hogyan befolyásolja ez az állapot az önbizalmát, ahogy idősebb lesz. Azaliah szüleiként szívszorító, hogy nem tudjuk megszabadítani ettől az állapottól. Viszont mellette állhatunk, segíthetünk neki talpra állni, és megmutathatjuk neki, hogy egy erős, gyönyörű kislány, akit örökké szeretni fognak

- tették hozzá a szülők, a People beszámolója szerint.