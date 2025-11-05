„Órákig sírtam”: Munkahelyi stressz okozta a fiatal nő gyógyíthatatlan hajhullását

A csupán 23 éves Lauren Johnson, aki Newcastle-ben állatorvosi asszisztens, először 2025 májusában vette észre, hogy a haja hullani kezdett. Ekkor még nem gondolta súlyosnak a problémát, azt hitte, csak hormonális változások okozzák, hogy mindig tele van a párnája a kihullott hajával. A hajhullás legdurvább szakasza azonban csak ezután következett.

A hajhullás egy vakáción kezdődött – Illusztráció: Pexels

Ez okozta a rejtélyes hajhullást

Csupán két hónap telt el, amikor egy csajos nyaraláson a legjobb barátnője, Holly Probert-Darkings észrevette, hogy egy nagy kopasz folt van Lauren tarkóján.

„Egy csattal tűztem fel a vizes hajamat, amikor Holly megkérdezte, hogy véletlenül leborotváltam-e a hajam hátulját a zuhanyzóban” – emlékezett vissza a 23 éves lány.

„A fejem hátsó része, ahol a hajamnak a tarkómmal kellett volna találkoznia, teljesen kopasz volt. Se előtte, se utána nem volt más tünetem ezenkívül. Persze észrevettem egy pár hónappal az utazás előtt, hogy tele volt hajjal a párnám, de azt gondoltam, hogy ez normális, vagy csak ráfogtam a heves menstruációmra.” Amikor Lauren rájött, hogy csomókban hullik a haja, teljesen összeomlott, és szorongási roham jött rá.

A fiatal nő ezután felhívta édesanyját, az 58 éves Margaretet FaceTime-on, aki régebben fodrászként dolgozott.

Lauren, azt hiszem, ez alopecia

– mondta neki lesújtóan édesanyja.

Az alopecia areata egy olyan betegség, amely során az immunrendszer sejtjei ismeretlen okból megtámadják a hajhagymákat. Bármely életkorban elkezdődhet, de leggyakrabban fiatal felnőtteknél jön ki, és az első tünetek között szerepelnek a hatalmas kopasz foltok a fejen. A betegség érintheti a szemöldök és a szempilla szőreit is. A Matrix színésznője, Jada Pinkett Smith is ettől a betegségtől szenved, amelyre először a 2022-es Oscar-gálán derült fény, amikor Chris Rock „viccelődött” kopaszságán, amelyre Jada férje, Will Smith pofonnal válaszolt a humoristának.

„Órákig sírtam a fürdőszobában. Fogalmam sem volt, mi történik, vagy mi okozhatja. Később kijöttem a fürdőből, és mondtam Hollynak, hogy vagy az egész vakáción viccelődünk majd az esetről, vagy egy árva mukkot nem szólunk majd róla” – nyilatkozta Lauren a Daily Mailnek.