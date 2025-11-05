„Órákig sírtam”: Munkahelyi stressz okozta a fiatal nő gyógyíthatatlan hajhullását
Egy fiatal nő figyelmezteti a dolgozó tömegeket, hogy álljanak ki magukért az egészségük érdekében, miután a munkahelyi stressz miatt csomókban kezdett hullani a haja. A durva hajhullás után nem maradt más választása, teljesen kopaszra nyírta a fejét.
A csupán 23 éves Lauren Johnson, aki Newcastle-ben állatorvosi asszisztens, először 2025 májusában vette észre, hogy a haja hullani kezdett. Ekkor még nem gondolta súlyosnak a problémát, azt hitte, csak hormonális változások okozzák, hogy mindig tele van a párnája a kihullott hajával. A hajhullás legdurvább szakasza azonban csak ezután következett.
Ez okozta a rejtélyes hajhullást
Csupán két hónap telt el, amikor egy csajos nyaraláson a legjobb barátnője, Holly Probert-Darkings észrevette, hogy egy nagy kopasz folt van Lauren tarkóján.
„Egy csattal tűztem fel a vizes hajamat, amikor Holly megkérdezte, hogy véletlenül leborotváltam-e a hajam hátulját a zuhanyzóban” – emlékezett vissza a 23 éves lány.
„A fejem hátsó része, ahol a hajamnak a tarkómmal kellett volna találkoznia, teljesen kopasz volt. Se előtte, se utána nem volt más tünetem ezenkívül. Persze észrevettem egy pár hónappal az utazás előtt, hogy tele volt hajjal a párnám, de azt gondoltam, hogy ez normális, vagy csak ráfogtam a heves menstruációmra.” Amikor Lauren rájött, hogy csomókban hullik a haja, teljesen összeomlott, és szorongási roham jött rá.
A fiatal nő ezután felhívta édesanyját, az 58 éves Margaretet FaceTime-on, aki régebben fodrászként dolgozott.
Lauren, azt hiszem, ez alopecia
– mondta neki lesújtóan édesanyja.
Az alopecia areata egy olyan betegség, amely során az immunrendszer sejtjei ismeretlen okból megtámadják a hajhagymákat. Bármely életkorban elkezdődhet, de leggyakrabban fiatal felnőtteknél jön ki, és az első tünetek között szerepelnek a hatalmas kopasz foltok a fejen. A betegség érintheti a szemöldök és a szempilla szőreit is.
A Matrix színésznője, Jada Pinkett Smith is ettől a betegségtől szenved, amelyre először a 2022-es Oscar-gálán derült fény, amikor Chris Rock „viccelődött” kopaszságán, amelyre Jada férje, Will Smith pofonnal válaszolt a humoristának.
„Órákig sírtam a fürdőszobában. Fogalmam sem volt, mi történik, vagy mi okozhatja. Később kijöttem a fürdőből, és mondtam Hollynak, hogy vagy az egész vakáción viccelődünk majd az esetről, vagy egy árva mukkot nem szólunk majd róla” – nyilatkozta Lauren a Daily Mailnek.
Amikor hazaért, időpontot foglalt a háziorvosához, aki megerősítette a szörnyű diagnózist: alopecia okozza a rejtélyes hajhullást. A nő elmondta, hogy az anyukája és a nagybácsija és küzdött már a hajhullással, ráadásul a bácsikáját is a húszas éveiben diagnosztizálták alopecia areata-val. Neki akkor azt mondták, hogy a munkahelyi stressz hozta ki a szörnyű betegséget. Anyukája pedig azt állítja, hogy a szülés után elvesztett vér és vashiány okozta nála a hajhullást.
Mostanáig az állatorvosi asszisztens nem kapott megfelelő eligazítást, hogy miként küzdjön meg a lesújtó betegséggel ilyen fiatalon. „A diagnózison kívül nem kaptam semmi segítséget a háziorvostól. Sem tanácsadást, sem bőrgyógyászati vizsgálatot, vagy non-invazív kezelési opciót” – mondta Lauren.
„Konkrétan semmit sem kaptam, amit szednem vagy csinálnom kéne a következő időszakban. Csak egy bőrgyógyászati beutalót kaptam novemberre, de csak azért, mert rengeteget könyörögtem érte. Várólistán vagyok, de biztos vagyok benne, hogy jövő augusztusig sem fognak megvizsgálni” – panaszkodott a fiatal nő.
„Miután elég időt eltöltesz a krízis időszakában, egy idő után nincs más választásod, mint továbblépni, és elfogadni az új valóságodat. Az emberek el sem hiszik, mennyire jól bírom az egészet, de ez igazából a megjátszásról szól. Addig kell játszani, amíg magam is elhiszem, hogy bírom. Bár a hajamat elvesztettem, de egy teljesen új életet nyertem magamnak” – zárta pozitívan Lauren.
