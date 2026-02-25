„20 évesen elvesztettem a fogaim, azt mondják drogfüggő vagyok, de az igazság lesújtó”

Nem érzi már magát csinosnak az az egyetemista lány, akinek hirtelen elkezdtek kihullani a fogai. A fiatal lány már nem olyan magabiztos, mint egykor, ráadásul drogfüggőnek is hiszik az emberek.

Drogfüggőnek bélyegzik, de súlyos beteg Fotó: freepik.com / Illusztráció

Azt hiszik drogfüggő, de súlyos betegsége van

A 20 éves Elouise Harris túlságosan megalázottnak érzi magát betegsége miatt, ahhoz, hogy társasági életet éljen.

„Az önbizalmam hatalmasat zuhant. Azt hiszem, mióta elkezdődött, nem éreztem magam szépnek. A fogvesztés miatt nemcsak azt utálom, ahogy mosolygok és beszélek – mert nyilvánvalóan most már selypít a nyelvem –, de nem tudok rendesen enni, és emiatt 13 kilót fogytam, mióta elkezdődött” - vallotta be.

Nem csak sovány és sápadt, de a haja is elkezdett kihullani a stressztől, sosem érezte még magát ennyire rosszul életében. A Derby megyei Ilkestonból származó lány jelenleg Leedsben él és digitális művészetet tanul, 12 éves korában pedig PoTS-t, vagyis posturalis tachycardia szindrómát diagnosztizáltak.

Felgyorsult a pulzusa és állandóan gyengének érezte magát, kimerült volt és rohamai lettek. 2024-ben elkezdte az egyetemet, rohamai is kezelhetők voltak, de azóta valami megváltozott és autoimmun betegsége súlyosbodott. Ma már fel sem bír kelni az ágyából.

Nem igazán kelek fel az ágyból, ami azt jelenti, hogy a tanulmányaimat teljesen online kellett végeznem.

Párjával él együtt a lány, aki gyakorlatilag a hivatalos gondozója lett, betegsége miatt. A fiatal lány pulzusa 12 éves kora óta rendkívül magas, volt, hogy mentőt kellett hívni hozzá, a mentősöknek pedig fogalmuk sem volt róla, mi az a PoTS.

2025 augusztusában kezdett el hullani a foga. Novemberben kiesett az első foga, majd néhány héttel később a következő és még kettőtől meg kell válnia az orvosok szerint. Különösen súlyosan érinti, hogy a fogpótlás és fogvesztéssel kapcsolatos esetek nagy része idős emberekről szól, mivel fiataloknál nem túl gyakori, pedig többeket is érint a PoTS.

Barátai először azt hitték megütötte magát vagy nem elég higiénikus. Még azzal is viccelődtek, hogy drogfüggő vagy sok cigarettát szív. „Ez azért van, mert nem mosod a fogaidat?” - kérdezték tőle.