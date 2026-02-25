Ritka égi jelenség ragyog fel: ekkor keresd az esti égbolton!

Ahogy melegszik az idő, egyre többen andalognak az esti órákban is a szabadban, és persze nem ritka, hogy közben a fénylő csillagokat bámulják. Pénteken, vagyis február 27-én mindenképpen érdemes lesz tekintetünket az égboltra szegezni. Méghozzá nagyjából egy órával naplemente után, 19 óra körül. Ekkor a Jupiter és az élénken, erősen világító Hold a Castor és Pollux közelében lesz látható. E ritka alkalommal az Ikrek csillagkép legfényesebb két csillaga, valamint a Hold és a Jupiter egy égi négyes fogatot fog alkotni. Egy káprázatos égi jelenség vár tehát ránk!

Ritka égi jelenség: a Hold, a Jupiter, a Castor és a Pollux együttállása lesz látható február 27-én.

Fotó: AFP/StockTrek Images via AF

Ekkor a Jupiter színes felhősávjai kápráztatnak el minket, illetve a gázóriás oldalán két-két Galilei-holdat észlelhetünk majd

– olvashatjuk a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán a jelenséggel kapcsolatban.

Csodás égi jelenség: ritka erős fénnyel világít majd a Hold

Körülbelül egy órával sötétedés után a Hold már jóval a horizont fölött fog járni, de amikor még nem éri el a fejünk fölötti legmagasabb pontot, a Jupiter megjelenik a jobb felső oldalán. Majd mindkettő az Ikrek csillagkép közelében lesz látható. Ezen az éjszakán olyan erősen világít majd a Hold, hogy a kezünkkel takarva tudjuk majd megszemlélni a csillagokat. Pont, úgy, mint amikor a Nap süt.

Még csak február van, de már most, év elején is számos különleges égi jelenségnek lehettünk szemtanúi. Január második napján a szuperholdat csodálhattuk meg, a hónap közepén pedig a Hold és a Spica gyönyörű együttállása kápráztatott el minket. Februárban sem a hétvégi égi négyszög az első különleges alkalom, a hónap első napján a ragyogó napot és a fénylő teliholdat együtt csodálhattuk meg. A Hóholdnak nevezett jelenség csak rövidebb ideig, 15-20 percen keresztül volt látható. A Svábhegyi Csillagvizsgáló oldala szerint is egy égi csodákban gazdag év elé nézünk.