Kiderült, hogyan lehet elcsábítani a Házasság első látásra sztárját!
Kovács Renáta őszintén vallott a férfiakról. A Házasság első látásra sztárja közösségi oldalán árulta el, hogy mi a gyengéje, amivel egyből le lehet venni a lábáról.
Januárban érkezett a hír, hogy hosszú idő után rátalált a szerelem a TV2 Házasság első látásra műsorának korábbi szereplőjére. Kovács Reni akkor arról számolt be, hogy már az összeköltözésen is túl vannak, ám az utóbbi időben nem szerelmi életével került a címlapokra. Szülei otthona leégett, és nem várt segítséget kapott, ugyanis többen felajánlottak a támogatásukat Reninek. Ennek ellenére most arról vallott az influenszer, hogy mik azok a tulajdonságok egy férfiban, amikkel lenyűgözhetik őt.
Nem kertelt a Házasság első látásra sztárja
A bombázó influenszer folyamatosan kap üzeneteket férfiaktól, akik eddig nem tudták, hogy mivel tudják levenni a lábáról Renit. Most viszont fény derült arra, hogy a jelenlegi párja milyen tulajdonságokkal rendelkezik, amikre egyből felfigyelt a tévészereplő.
Nálam az intelligencia az, amivel igazán el lehet csábítani. A megnyerő külső után számomra ez a legfontosabb, mert ahhoz, hogy valaki humoros, előzékeny legyen vagy érzelmi mélységgel rendelkezzen, mind intelligencia kell. Ahhoz pedig, hogy valaki igazán lásson engem, hasonló értékeket kell képviselnie, mint nekem. Szóval számomra ezek a legcsábítóbb és legvonzóbb dolgok
– írta közösségi oldalán Kovács Renáta, aki nemrég hatalmas tragédiát élt át a magánéletében.
Kovács Reninek igenis számít a külső
A fiatal szépség nem titkolja, hogy nemcsak a belső tulajdonságok alapján ítél meg egy férfit, hanem vannak olyan külső tényezők, amiket bizony fontosnak tart az influenszer. De mik lehetnek ezek a tulajdonságok?
Először a fogát és az arcát nézem meg. A külső igenis fontos, mert amikor először ránézünk valakire, nincs a homlokára írva, hogy milyen ember valójában. Teszek azért, hogy tetszen az, amit a tükörben látok, ezért nyilván az olyan férfiakat részesítem előnyben, akik szintén adnak magukra. Viszont a belső ugyanilyen fontos számomra, egyik sem megy, a másik nélkül. Szép tányért szeretnék, ami nem üres, hanem teli is
– árulta el a Házasság első látásra sztárja.
Elég komoly elvárásai vannak a férfiak irányába Reninek és úgy néz ki, hogy ezek ellenére is sikerült megtalálnia a Nagy Ő-t. Korábbi elmondása szerint nagyon jó csapatot alkot párjával, akit viszont nem szívesen mutat meg közösségi oldalain.
Hírlevél-feliratkozás
