„Gyermekkora óta ötször túlélte a rákot - most egy évet jósoltak a fiunknak”
Egy összetört szívű apa elmesélte, hogy 20 éves fiánál öt különböző alkalommal diagnosztizáltak rákot ötéves kora óta.
Ötször kapott rákról szóló diagnózist a 20 éves fiatalember. A londoni Conor Hardingnál először csontvelő leukémiát diagnosztizáltak 2010-ben, miután egy „tartós, és nem múló gombás fertőzésen” esett át.
A sikeres kezelés ellenére azonban egy hétéves korában elvégzett szemvizsgálat kimutatta, hogy központi idegrendszeri leukémiája van. A kezelés befejezése után háromszor esett vissza – 13, 16, majd 20 évesen. Azonban tragikus módon tavaly szeptemberben felvették a sürgősségire, miután két hétig állandó fejfájással küzdött.
A vizsgálatok kimutatták, hogy negyedik stádiumú glioblasztómája van, ami az egyik legveszélyesebb agydaganat: a betegek többségének várható élettartama a diagnózist követően mindössze 15 hónap.
Conor, aki kőművesként dolgozik, és édesanyjával, Julian Swabyval él együtt, ekkor ismét kemoterápiába és sugárterápiába kezdett. Édesapja, Trevor azonban márciusban azt nyilatkozta, hogy felfedezték, hogy Conor agyának hátsó részén további három daganat növekszik.
A 47 éves Trevor, egy befektetési bank ügyfélkapcsolati menedzsere, a múlt hónapban lefutotta a TCS London Maratont – ez az első az öt futóversenye közül, amelyeket idén tervez teljesíteni, mindegyiket a fia, Conor számára.
Conor tragikus megpróbáltatásaira visszaemlékezve Trevor, aki Abu Dhabiban él, de rendszeresen utazik az Egyesült Királyságba, azt mondta: „Azt mondanám, hogy Conor életéből nagyjából három évet töltött kórházban, és több mint száz gerinccsapoláson esett át, amihez általános érzéstelenítést kapott, ezzel egy egész napot kellett a kórházban töltenie.”
Egy hatalmas sebhely van a fején, és a sugárkezelés miatt mostanában hullik a haja is.
Különös tünetek vezettek a rák diagnózishoz
Mielőtt ötéves korában diagnosztizálták Conornál a rákot, Trevor azt mondta, hogy a fiát folyamatosan háziorvoshoz vitték, aki ezt követően vérvizsgálatra utalta, miután megjegyezte, hogy a fiú „eléggé sárgának tűnik”. A leytonstone-i Whipps Cross Kórházban ezután megkérdezték a szülőket, hogy Conor könnyen elszenved-e zúzódásokat.
Két héttel később a teszteredmények leukémiát mutattak ki, majd a fiút átszállították az oxfordi John Radcliffe Kórházba.
Megdöbbentett minket. Nem erre a diagnózisra számítottunk. Teljesen lesújtott minket
- mondta Trevor.
Hozzátette: „Amikor Conornál először diagnosztizálták a betegséget, az orvos szerint a leukémia ezen típusa nagyon jól kezelhető volt, így Conor prognózisa biztató volt.”
Conor, felidézve, milyen volt egy újabb rákos diagnózist kapni, azt mondta: „Már annyiszor hallottam, hogy teljesen lebénultam.”
Conor csak 20 éves, így nincs olyan betegcsoportjuk, amelyhez hasonlíthatnák
- fűzte hozzá édesapja.
Trevor most mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy segítsen: mindamellett, hogy jótékonysági maratonokon vesz részt, egy adománygyűjtő oldal segítségével is igyekszik felhívni a figyelmet erre a betegségre, valamint támogatni a gyógymód kutatását.
Bármi, amivel segíthetek, hatalmas eredmény lesz számomra. Ha tudunk forrásokat gyűjteni és felhívni a figyelmet erre a kórra, annak érdekében, hogy más családoknak ne kelljen átélniük azt, amin mi most keresztülmegyünk, az nagyszerű lenne
