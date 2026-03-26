Friss videóval jelentkezett Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán csütörtökön. A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője fontos témában posztolt.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

„Mindenki nyugodjon le és ne dőljön be az ügynökmédia hazugságainak. Magyar Péter karjaiba menekülő politikai pályára készülő rendőrnek semmilyen rálátása nem volt arra, hogy ez egy kémelhárítási művelet, sőt a saját állításait sem tudta semmivel igazolni. Azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga, az az, hogy a szolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el. Ezzel szemben azt viszont pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártban dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki és az ukránokkal állnak kapcsolatban. Tehát beépültek. Az lett volna a bűn, ha a szolgálatok nem foglalkoznak velük. A rendőr ebből a kémelhárítási ügyből akar most politikai ügyet csinálni, valószínűleg nem is érti, hogy mi történik”

– mondja friss videójába Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja: „A riasztó éppen az, hogy ilyen kiterjedt műveleti tevékenységet folytatnak az ukránok Magyarországon. Meg kell védeni Magyarország biztonságát és nem azokat támadni, akik éppen ezt az elhárító munkát végzik.”