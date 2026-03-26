Tiszás drogbotrány: újabb fotó bizonyítja, hogy Magyar Péter hazudott
Bizonyítékok támasztják alá, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nem mondott igazat a drogbulival kapcsolatban.
Újabb poszttal és egyben bizonyítékkal jelentkezett a Vissza a mederbe nevű Facebook-csoport. Ebben a bejegyzésben Magyar Péter azon állítását cáfolják, miszerint a Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, hogy nem ismeri azt az embert, akinek a lakásán volt az ominózus drogbulin 2024 nyarán.
Az éjjel, soha nem érhet véget! Ennyit arról hogy nem ismerte Péter azt az embert akinél az éjszakát töltötte. A kép még a »tányérra húzott kokain« előtt készült, a Lockban a buli során. Maradjunk annyiban az este nagy részében együtt voltak, és jól ismerik egymást. Tik tak!
– írták a fotóhoz, ami Magyar Pétert és drogbulinak helyszínt biztosító lakás tulajdonosát mutatja.
Csütörtökön reggel már jelentkezett a Vissza a mederbe nevű csoport egy videós bejegyzéssel. A közzétett felvételen feltehetően az a férfi hallható és látható, aki a körúti drogbulinak helyszínt adó lakás tulajdonosa. Ő elmondta, hogy ott volt Magyar Péterékkel azon a szórakozóhelyen, ahol a drogbuli előtt ünnepeltek. Ott közös fotó is készült. A férfi azonban a többiekhez képest előbb elment haza, de két órával később, hajnali ötkor 4 ember dörömbölt az ajtaján. Vogel Evelin, Magyar Péter, egy másik férfi és egy vörös hajú ukrán nő.
Bementek a lakásba, ahol „történt, ami történt”, erről részleteket nem árult el a tanú, azt viszont elmondta, hogy Magyar Péterék bekéredzkedtek a szobába, ahova egy tányéron magukkal vitték a kólát (szleng kifejezés a kokainra - a szerk.) is.
