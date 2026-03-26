"Szívtak, az biztos!" - megszólalt Magyar Péter drogos bulijának koronatanúja

Egyre több részlet derül ki arról az ominózus 2024. nyarán történt buliról, aminek egyik helyszíne - a szinte már mindenki számára ismert - a radnaimark.hu oldalról ismert szoba volt. Most előkerült egy férfi videóvallomása, és újabb részletekbe kaptunk betekintést – írja a Ripost.

Magyar Péter és Vogel Evelin együtt vettek részt az ominózus drogbulin 2024. nyarán

A "Vissza a mederbe" nevű Facebook-csoport közzétett egy újabb videót, amin feltehetően az a férfi hallható, aki a körúti drogbulinak helyszínt adó lakás tulajdonosa. Ő elmondta, hogy ott volt Magyar Péterékkel azon a szórakozóhelyen, ahol a drog buli előtt ünnepeltek. Ott közös fotó is készült. A férfi azonban a többiekhez képest előbb elment haza, de két órával később, hajnali ötkor 4 ember dörömbölt az ajtaján. Vogel Evelin, Magyar Péter, egy másik férfi és egy vörös hajú ukrán nő.

Bementek a lakásba, ahol "történt, ami történt", erről részleteket nem árult el a tanú, azt viszont elmondta, hogy Magyar Péterék bekéredzkedtek a szobába, ahova egy tányéron magukkal vitték a Kólát (szleng kifejezés a kokainra - a szerk.) is.

De mi is tudunk arról az estéről?

2026. Március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban – derült ki a Magyar Nemzet birtokába került hatósági határozatból.

A nyomozás előzménye, hogy a közelmúltban Radnai Márk nevével fémjelzett oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.