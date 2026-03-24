Szentkirályi Alexandra elárulta, kit emlegetnek a tiszás kommentelők a tiszás ügynökbotrány kapcsán

„Nézzük meg papíron, ki fizeti Panyi Szabolcsot!”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 14:14
tiszás ügynökbotrány Szentkirályi Alexandra Soros György

Szentkirályi Alexandra elgondolkodtató bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán a tiszás ügynökbotrány kapcsán kedden, kora délután.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

„A tiszások kommentelgetik a tiszás ügynökbotrány kapcsán, hogy «már hiányoltuk Sorost». Na, hát nekünk aztán nem hiányzott, de a kis Sorossal egy szervezetben ülő Orbán Anita pártjában elhisszük... De a lényegre térve. Panyi Szabolcs esete azért súlyos, mert eddig csak a józan gondolkodású embereknek volt nyilvánvaló vagy sejtették, hogy a balos újságírókat nem a két szép szemükért fizetik külföldről, hanem ezzel párhuzamosan komoly idegen titkosszolgálati elvárásokat is teljesítenek Magyarország gyengítése érdekében.
Ezt eddig egyikük sem ismerte be, kerülték a témát, mint a tüzet, de Panyi Szabolcsot lebuktatta egy hangfelvétel, aztán pedig be is ismert mindent.” – írja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

George Soros Speaks About The Euro
Soros György (Fotó: Sean Gallup / Getty Images)

Majd felteszi a kérdést, amit meg is válaszol: „És miért Soros? Nézzük meg papíron, ki fizeti Panyi Szabolcsot. Ő ugyebár a Direkt36 «újságírója», ami egy külföldről pénzelt nyomásgyakorló szervezet. A Direkt36 egyik fő bevételi forrása a Civitates Alapítvány pénze. A Civitates egy nemzetközi pénzelosztó központ, amibe ki nem találják, kik raknak pénzt: a Soros Alapítvány, az Erste Bank alapítványa és sokan mások.
Szóval, ha lemossuk a sminket, és feltárul az alapítványok mögé bújtatott pénzügyi mozgás, végeredményben Soros dollárjai és az Erste eurói landolnak Panyi számláján. Ez a globalista hálózat akarja megbuktatni a szuverén kormányt már egy évtizede. Hol Bajnai Gordonnal, hol Karácsony Gergellyel, hol Márki-Zay Péterrel, most pedig Magyar Péter a soros. A különbség annyi, hogy ezúttal egy nagy adag ukrán titkosszolgálati segítséget is kap a Tisza, továbbá a brit hírszerzés is igen aktív.

Hisz emlékszünk: Magyar Pétert Zelenszkij képviselője, egy hazánkból kiutasított ukrán kém vezette körbe Ukrajnában, és nevezte «barátjának». Hisz emlékszünk, a Tisza adatszivárgási botrányban több százezer magyar ember személyes adatát ukrán fejlesztőkkel tároltatták.

És emlékszünk, az őszi álhírbotrányt is a brit hírszerzés által pénzelt Káncz Csaba ügynök «robbantotta ki».

Magyarországon a választások előtt tehát az ukrán szolgálatok és globalista pénzügyi érdekkörök akarják eldönteni, milyen kormányunk legyen. Zelenszkij és Brüsszel Magyar Pétert akarják, hisz ő a fogott emberük, aki nem mondana nemet nekik semmiben.

Szerintem meg hazánk sorsát csak a magyar emberek dönthetik el. A magyarok pedig békét és biztonságot akarnak, nem kérnek zsarolásból, háborúból, elszálló energiaárakból és Ukrajna pénzeléséből.”

– írja Szentkirályi Alexandra. A politikus végül így zárja bejegyzését: „Ezért Magyarországnak és minden magyar embernek is a biztos választás: a Fidesz és Orbán Viktor.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu