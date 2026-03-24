Szentkirályi Alexandra elárulta, kit emlegetnek a tiszás kommentelők a tiszás ügynökbotrány kapcsán

Szentkirályi Alexandra elgondolkodtató bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán a tiszás ügynökbotrány kapcsán kedden, kora délután.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

„A tiszások kommentelgetik a tiszás ügynökbotrány kapcsán, hogy «már hiányoltuk Sorost». Na, hát nekünk aztán nem hiányzott, de a kis Sorossal egy szervezetben ülő Orbán Anita pártjában elhisszük... De a lényegre térve. Panyi Szabolcs esete azért súlyos, mert eddig csak a józan gondolkodású embereknek volt nyilvánvaló vagy sejtették, hogy a balos újságírókat nem a két szép szemükért fizetik külföldről, hanem ezzel párhuzamosan komoly idegen titkosszolgálati elvárásokat is teljesítenek Magyarország gyengítése érdekében.

Ezt eddig egyikük sem ismerte be, kerülték a témát, mint a tüzet, de Panyi Szabolcsot lebuktatta egy hangfelvétel, aztán pedig be is ismert mindent.” – írja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Soros György (Fotó: Sean Gallup / Getty Images)

Majd felteszi a kérdést, amit meg is válaszol: „És miért Soros? Nézzük meg papíron, ki fizeti Panyi Szabolcsot. Ő ugyebár a Direkt36 «újságírója», ami egy külföldről pénzelt nyomásgyakorló szervezet. A Direkt36 egyik fő bevételi forrása a Civitates Alapítvány pénze. A Civitates egy nemzetközi pénzelosztó központ, amibe ki nem találják, kik raknak pénzt: a Soros Alapítvány, az Erste Bank alapítványa és sokan mások.

Szóval, ha lemossuk a sminket, és feltárul az alapítványok mögé bújtatott pénzügyi mozgás, végeredményben Soros dollárjai és az Erste eurói landolnak Panyi számláján. Ez a globalista hálózat akarja megbuktatni a szuverén kormányt már egy évtizede. Hol Bajnai Gordonnal, hol Karácsony Gergellyel, hol Márki-Zay Péterrel, most pedig Magyar Péter a soros. A különbség annyi, hogy ezúttal egy nagy adag ukrán titkosszolgálati segítséget is kap a Tisza, továbbá a brit hírszerzés is igen aktív.

Hisz emlékszünk: Magyar Pétert Zelenszkij képviselője, egy hazánkból kiutasított ukrán kém vezette körbe Ukrajnában, és nevezte «barátjának». Hisz emlékszünk, a Tisza adatszivárgási botrányban több százezer magyar ember személyes adatát ukrán fejlesztőkkel tároltatták.