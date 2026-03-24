Hidvéghi: a tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő

„Újabb, minden eddiginél súlyosabb összejátszásra derült fény.”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 13:26
tiszás kémbotrány Hidvéghi Balázs Tisza Párt

Hidvéghi Balázs videót és hosszabb bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán a hétfőn kirobbant tiszás kémbotrány kapcsán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának, miniszterhelyettesének bejegyzését teljes terjedelmében közöljük.

„Újabb, minden eddiginél súlyosabb összejátszásra derült fény.
Tegnap kirobbant a tiszás ügynökbotrány.
Ez a tiszás ügynökbotrány világosan bizonyítja: ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő.
Egy olyan kormányt, amely nem a magyar emberek érdekeit, hanem Ukrajna és Brüsszel követeléseit szolgálja ki.
Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza és Ukrajna összejátszik – akár a magyarok rovására is.
De most már az is kiderült: Magyar Pétert külföldi titkosszolgálatokhoz köthető ügynökök segítik.
A nyilvánosságra került hangfelvétel egyértelmű: a Tisza egy magát újságírónak álcázó kémmel együttműködve már egy ukránbarát kormány összeállításán dolgozik.
Mit jelentene egy ilyen ukránbarát ügynökkormány?
Nem tudna nemet mondani a háborúból való kimaradásra.
Nem tudna nemet mondani arra, hogy Ukrajna kapja a magyarok pénzét.
Nem tudna nemet mondani arra, hogy elvágják Magyarországot az olcsóbb energiától.
Egy ilyen kormány nem Magyarországot képviselné – hanem Ukrajna és Brüsszel érdekeit.
Most kell világosan és határozottan dönteni.
Mondjunk nemet az ukrán befolyásra! Mondjunk NEM-et az ügynökkormányra!
Most a nemzeti petíció kitöltésével, április 12-én pedig a választáson.
Ne hagyjuk, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!”

– írta Hidvéghi Balázs kedden a közösségi oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
