Hidvéghi: a tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő

Hidvéghi Balázs videót és hosszabb bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán a hétfőn kirobbant tiszás kémbotrány kapcsán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának, miniszterhelyettesének bejegyzését teljes terjedelmében közöljük.

„Újabb, minden eddiginél súlyosabb összejátszásra derült fény.

Tegnap kirobbant a tiszás ügynökbotrány.

Ez a tiszás ügynökbotrány világosan bizonyítja: ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő.

Egy olyan kormányt, amely nem a magyar emberek érdekeit, hanem Ukrajna és Brüsszel követeléseit szolgálja ki.

Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza és Ukrajna összejátszik – akár a magyarok rovására is.

De most már az is kiderült: Magyar Pétert külföldi titkosszolgálatokhoz köthető ügynökök segítik.

A nyilvánosságra került hangfelvétel egyértelmű: a Tisza egy magát újságírónak álcázó kémmel együttműködve már egy ukránbarát kormány összeállításán dolgozik.

Mit jelentene egy ilyen ukránbarát ügynökkormány?

Nem tudna nemet mondani a háborúból való kimaradásra.

Nem tudna nemet mondani arra, hogy Ukrajna kapja a magyarok pénzét.

Nem tudna nemet mondani arra, hogy elvágják Magyarországot az olcsóbb energiától.

Egy ilyen kormány nem Magyarországot képviselné – hanem Ukrajna és Brüsszel érdekeit.

Most kell világosan és határozottan dönteni.

Mondjunk nemet az ukrán befolyásra! Mondjunk NEM-et az ügynökkormányra!

Most a nemzeti petíció kitöltésével, április 12-én pedig a választáson.

Ne hagyjuk, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!”

– írta Hidvéghi Balázs kedden a közösségi oldalán.