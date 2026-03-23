Orbán Viktor: Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!

Orbán Viktor országjárása Kecskeméten folytatódott, a kormányfőt ujjongó tömeg fogadta. Ám – ahogy arra a miniszterelnök rámutatott – hátul álltak olyanok is, akik azért jöttek, hogy elrontsák az estéjüket, ehhez azonban korábban kell felkelniük – írja a Ripost.

A kormányfő beszédének egyszerre megható és felemelő pillanata volt, amikor csendet kért a közönségtől, hogy hallani lehessen a különbséget a tiszás gyűlöletkeltés között.

Azt üzenem nekik, hogy ha kiabálnak, nem hallják, amit mondok

„A kampány első hetét követően elmondhatom, hogy mindenhol mi vagyunk többen” – jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta: a kampány azért is hasznos, mert megmutatja, hogy mi a különbség az ellenzék és a kormánypárt támogatói között.

Örülök, hogy nem az acsarkodók és ócsárolók, hanem egy ilyen politikai közösség közé tartozom

– jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, az áprilisi választásokat követően össze kell fogni, hogy megoldjuk a bajokat, mert április 12-e után is eljön a következő nap. Arra kérte a tiszásokat, hogy ne keményítsék meg a szívüket, mert akkor nem tudnak majd a győztesekkel együttműködni.

Majd Orbán Viktor a kecskeméti Főtér színpadán felidézte az elmúlt négy év eredményeit. Hangsúlyozta: nem engedték, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba.

Négy kemény háborús év van mögöttünk, és Magyarországról nem ment katona, fegyver, sem pénz Ukrajnába.

– nyomatékosította.

Felidézte, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat és elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat, ezt a következő ciklus végére teljes egészében meg fogják kapni az idősek.

Fiatalnak lenni jó dolog, de nem könnyű. Magyarország az az európai ország, ahol a legkönnyebben lehet lakáshoz jutni. Hiába lehet Nyugat-Európában többet keresni, de ott egy magyar melós sosem fog saját otthonhoz jutni

– emelte ki Orbán Viktor. Majd a családok támogatásáról beszélt.

„Sehol a világon nincs olyan, hogy a két gyermeket szülő anyák élethosszig adómentesek legyenek” – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, Kecskemét híresen jó a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, de az elmúlt 16 év kormányzásának eredményeként Kecskemét egy ipari várossá is vált.

A Mercedessel kötött megállapodással Önök megfogták az Isten lábát. Kecskemét ezzel a következő 25 évben biztonságban van

– jelentette ki a kormányfő.