Orbán Viktor: Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!
Orbán Viktor ezúttal Kecskeméten találkozott a békét választókkal. Mindenki a miniszterelnök beszédére volt kíváncsi.
Orbán Viktor országjárása Kecskeméten folytatódott, a kormányfőt ujjongó tömeg fogadta. Ám – ahogy arra a miniszterelnök rámutatott – hátul álltak olyanok is, akik azért jöttek, hogy elrontsák az estéjüket, ehhez azonban korábban kell felkelniük – írja a Ripost.
A kormányfő beszédének egyszerre megható és felemelő pillanata volt, amikor csendet kért a közönségtől, hogy hallani lehessen a különbséget a tiszás gyűlöletkeltés között.
Azt üzenem nekik, hogy ha kiabálnak, nem hallják, amit mondok
„A kampány első hetét követően elmondhatom, hogy mindenhol mi vagyunk többen” – jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta: a kampány azért is hasznos, mert megmutatja, hogy mi a különbség az ellenzék és a kormánypárt támogatói között.
Örülök, hogy nem az acsarkodók és ócsárolók, hanem egy ilyen politikai közösség közé tartozom
– jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, az áprilisi választásokat követően össze kell fogni, hogy megoldjuk a bajokat, mert április 12-e után is eljön a következő nap. Arra kérte a tiszásokat, hogy ne keményítsék meg a szívüket, mert akkor nem tudnak majd a győztesekkel együttműködni.
Majd Orbán Viktor a kecskeméti Főtér színpadán felidézte az elmúlt négy év eredményeit. Hangsúlyozta: nem engedték, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba.
Négy kemény háborús év van mögöttünk, és Magyarországról nem ment katona, fegyver, sem pénz Ukrajnába.
– nyomatékosította.
Felidézte, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat és elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat, ezt a következő ciklus végére teljes egészében meg fogják kapni az idősek.
Fiatalnak lenni jó dolog, de nem könnyű. Magyarország az az európai ország, ahol a legkönnyebben lehet lakáshoz jutni. Hiába lehet Nyugat-Európában többet keresni, de ott egy magyar melós sosem fog saját otthonhoz jutni
– emelte ki Orbán Viktor. Majd a családok támogatásáról beszélt.
„Sehol a világon nincs olyan, hogy a két gyermeket szülő anyák élethosszig adómentesek legyenek” – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, Kecskemét híresen jó a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, de az elmúlt 16 év kormányzásának eredményeként Kecskemét egy ipari várossá is vált.
A Mercedessel kötött megállapodással Önök megfogták az Isten lábát. Kecskemét ezzel a következő 25 évben biztonságban van
– jelentette ki a kormányfő.
A tiszások vádjaira reagálva Orbán Viktor elmondta, az lemúlt 16 évben a közvagyont megduplázták, történelmi szinten áll a valuta és aranytartalékunk.
Válaszút elé érkeztünk, most különböző jövők közül kell választanunk
– emelte ki az áprilisi választások kapcsán Orbán Viktor. Hozzátette, ő maga 1989-ben nemet mondott a szovjeteknek, 2014-ben a migrációs kapcsán a németeknek, 2022-ben pedig a brüsszelitáknak kellett nemet mondania a háború kapcsán.
Önök fogják eldönteni, hogy magyar- vagy ukránbarát kormányunk lesz. Aközött kell választani, hogy ki alakítson kormányt, én vagy Zelenszkij
– emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, egy rossz döntés esetén a magyarok pénze, egy hitel formájában azonnal Ukrajnába kerülne, ezzel pedig a brüsszeliták eladósítanák több generációra hazánkat is.
Egy ukránbarát kormány eladósítaná az unokáink és a gyermekeink jövőjét. Ha ukránbarát kormányt választanak, akkor a gyermekeink, unokáink is adósrabszolgák lesznek
– jelentette ki Orbán Viktor.
Az olajblokád kapcsán Orbán Viktor elmondta, az ukránok arra számítottak, hogy Magyarországon káosz és zűrzavar jön létre a Barátság kőolajvezeték lezárását követően.
Megmondtuk világosan, amíg nem kapjuk meg az olajunkat, addig nem kapják meg a pénzüket. Magyarországot nem lehet se megzsarolni, se megfélemlíteni
– jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan, hogy más kormányok titkosszolgálati akciói a Tisza Párt érdekében akcióznak, és lehallgatják Szijjártó Péter külügyminisztert.
Az egész világot energiaválság fenyegeti, és a közel-keleti háború miatt újabb migránsáradat fenyegeti Magyarországot. Nagyon erős kormányra lesz szükségünk a következő négy évben, a kormány erejét pedig a mögötte álló emberek adják.
Nagy győzelmet kell aratnunk, mert történelmi a felelősségünk
– jelentette ki.
Orbán Viktor arra kérte még a tiszásokat is, hogy térjenek észre, mert a mostani helyzetben rutinra, tapasztalatra, tudásra, higgadtságra és stratégiai nyugalomra van szükség.
A miniszterelök azt mondta, fiatalabb már nem lesz, de okosabb még lehet, és vállalja, hogy Magyarországot meg fogja védeni minden helyzetben.
Azt vállalom, hogy a győzelem után olyan kormányt alakítok, amely kimarad, és megvéd minden magyart
– jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a XX. században azért nem sikerült kimaradni a háborúból, mert nem volt nemzeti egység a kormányok mögött.
16 év alatt létrehoztunk egy munka alapú társadalmat. Ha megengedik, hogy folytassuk a kormányzást, akkor négy év múlva már 5 millió ember fog dolgozni, az átlagbér pedig el fogja érni az egy millió forintot
– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki beszédét egy vallomással zárta.
Az elmúlt évtizedekben csak azért tudtam a nehéz döntéseket meghozni, mert önök álltak mögöttem. Van egy közös szenvedélyünk, Magyarország, és ennek az építését szeretnénk folytatni
–idézet a miniszterelnök szavait a Magyar Nemzet.
