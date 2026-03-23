Orbán Viktor: Az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni

Hétfőn délután a budapesti Millenárison kerül sor az I. Patrióta Nagygyűlésre. A rendezvény csúcspontján Orbán Viktor mellett olyan meghatározó európai politikusok lépnek színpadra, mint Marine Le Pen, Matteo Salvini vagy Santiago Abascal.

A patriótáknak egyre nagyobb szerepük és pártcsaládjuk van Európában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor azzal kezdte beszédét, hogy sokszor hallja, a magyar kormány külpolitikája elszigetelt, mások szerint a magyar kormány szélmalomharcot vív Brüsszel ellen. A miniszterelnök szerint ez tévedés, nekik világos céljaik, világos terveik és térképük is van, ami elvezeti őket oda.

Ezért jöttek el ide ma az európai patrióta barátaink

– tisztázta a kormányfő, aki hangsúlyozta, hogy sosem titkolták, hogy át akarják venni az irányítást az Európai Unióban.

„El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot”

Orbán Viktorék azt tűzték ki célul, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. Szerinte ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében.

Akiket ma itt láttak, ők lesznek három éven belül az Európai Unió vezetői.

Mint mondta, a Patrióták valójában Európa lelkéért harcolnak. „És mi, kedves barátaim, ennek a nagy küzdelemnek a politikai frontvonalában dolgozunk. Mi olyan politikusok vagyunk, mindenki, akit itt láttak ezen a színpadon, akik bíznak a saját népünkben” – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, korábban azt gondolták, hogy ez elválasztja őket, de rájöttek, hogy „ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk, nemzetieknek is nemzetközi keretben kell szerveződnünk”.

Az európai politikai helyzet blokkolt

2024-ben megalakultak a Patrióták, kihívtuk a főáramú elitet, és ez a küzdelem patthelyzetet eredményezett. A brüsszeli liberális globális elit kudarcai nyilvánvalóak. Gazdasági csőd, zuhanó ipar, a grindiai totális kudarc, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan, energiaválság, a brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb. A másik oldalon ott vagyunk, mi az erősödő patrióták

– fejtette ki. Mint mondta, a Patrióták frakciója az Európai Parlamentben fantasztikusan teljesít. „Ti vagytok az első igazi ellenzéki, a mainstreammel erőt szembeszegezni képes formáció” – fogalmazott.

Mi vagyunk az egyetlen frakció az Európai Parlamentben, amely kompromisszumok, taktikai engedmények nélkül a brüsszeli mérgező Euroblablát mellőzve azt mondja, amit gondol, és azt teszi, ami az európai emberek érdeke. Méretre még nem, de a józan ész és a népeinkhez való hűség tekintetében már most mi vagyunk Európa vezető ereje

– emelte ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a brüsszeli baloldal gyorsított eljárásban akarja felvenni Ukrajnát az unióba, ami azonban lehetetlen.

Ez behozza a háborút az Európai Unióba, ez az európai gazdák és az európai emberek elárulása lenne. Ukrajna tagsága elviselhetetlen pénzügyi terhet tenne a tagállamok vállára. Már most nagy a baj, az Uniónak nincs pénze, még saját magára sem, közben Ukrajna érdekében euró százmilliárdos hiteleket vesz fel, és ezzel adósságspirálba rántja a tagállamokat, ha hagyjuk, még a gyerekeink is fizetni fogják ennek a terheit

– emelte ki, és hozzátette, ilyen veszélyek közepette nagyobb szükség van Európában patrióta vezetőkre, mint valaha.

Barátaim, mindenhol előre fogunk törni. Úgy érkezünk meg 2029-re az európai választásokra, hogy akkor már nekünk áll a zászló. És akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát

– fejezte be beszédét Orbán Viktor.

Orbán Viktor beszéde itt nézhető vissza: