Orbán Viktor: Példátlan támadás történt Magyarország ellen a Tisza párt tudtával és érdekében

Mint arról beszámoltunk, a Mandiner szerkesztőségéhez eljuttattak egy titokzatos hangfelvételt, amelyből kiderült, a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban. Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit – írja a Magyar Nemzet. A történtek kapcsán Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.

A magyar külügyminiszter lehallgatása példátlan támadás Magyarország ellen. A legsúlyosabb az, hogy mindez a Tisza Párt tudtával és a Tisza Párt érdekében történt

– írta Facebook-oldalán Magyarország miniszterelnöke.