Orbán Viktor: Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen
A miniszterelnök reagált a botrány kapcsán. Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert az ügy kivizsgálásra.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Mandiner szerkesztőségéhez eljuttattak egy titokzatos hangfelvételt, amelyből kiderült, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit – írja a Magyar Nemzet.
Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.
– hangsúlyozta Orbán Viktor a súlyos üggyel kapcsolatban.
