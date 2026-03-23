Orbán Viktor: Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Mandiner szerkesztőségéhez eljuttattak egy titokzatos hangfelvételt, amelyből kiderült, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert az ügy kivizsgálásra.

Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.

– hangsúlyozta Orbán Viktor a súlyos üggyel kapcsolatban.