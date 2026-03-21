CPAC Hungary 2026: Szijjártó Péter kijelentette, az ukránok EU-s tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené

A külgazdasági és külügyminiszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter CPAC-infót tartott március 21-én Budapesten, a 2026-os CPAC Hungary rendezvényen.

„Ukrajna európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európa egész Európa számára. Ugyanis józan ésszel senki nem gondolhatja azt, hogy egy háborúban álló országot, hogyha felvesznek az Európai Unióba, akkor maga az ország bejön, a háborút meg kívül hagyja. Ez nem így lenne. Ukrajna európai uniós tagsága azt jelentené, hogy az egész európai kontinenst elárasztaná a háború lángja, ráadásul az Európai Unió tagországainak döntő többsége NATO tagország is, és ha az EU fölvenne egy háborúban álló országot, az azt jelentené, hogy a NATO is gyorsan összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené. Tehát ma az ukránok európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené, ezért egy békemegállapodásban semmi keresnivalója nincsen Ukrajna európai uniós tagságának” – mondta kérdésre válaszolva Szijjártó Péter.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

„Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ebből viszont következik az a kérdés is, hogy akkor a mi politikai ellenfeleink, Tisza és a DK miért támogatja lelkesen Ukrajna uniós tagságát, egyiküknél szavazás alatt. Egyiküknél szavazás alapján lett a program része, másikuknál mindig is a program része volt, hiszen valóban ezzel a háború az Európai Unió részévé válna. És szerintem nagyon egyszerű választ lehet erre adni, mert semmilyen magyar nemzeti érdek nem szól emellett, de minden ezzel szemben áll.”

Majd így folytatta:

„Minden racionális, nemzeti alapú megfontolás szemben áll az ukrán EU tagsággal. Azért, mert miután ezek Brüsszelből támogatott erők, ezért ha akarnának se tudnának nemet mondani Brüsszelnek. A helyzet az, hogy ma ezért a Tisza Párt, ami egy olyan pártcsaládnak a tagja, ez az Európai Néppárt, ahol Manfred Weber azt mondja, hogy az első számú kritérium, aminek minden frakciótagnak meg kell, hogy feleljen, az az, hogy Ukrajnát támogatja. Ebben a helyzetben ők nem tudnak mást tenni, mint a magyar érdeket figyelmen kívül hagyni, és ez még jó néhány esetben lenne így. A magyar érdeket figyelmen kívül hagyni és megszavazni Ukrajna európai uniós tagságát. Ennek gátja az Orbán-kormány, ennek gátja ma Európában a magyar jobboldal, és ezért is fűződik ilyen hatalmas érdek ahhoz, hogy Magyarországnak ne nemzeti kormánya legyen, ez a Brüsszel-Kijev összefogásnak az alapja.”