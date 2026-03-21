CPAC Hungary 2026: Szijjártó Péter kijelentette, az ukránok EU-s tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené
A külgazdasági és külügyminiszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter CPAC-infót tartott március 21-én Budapesten, a 2026-os CPAC Hungary rendezvényen.
„Ukrajna európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európa egész Európa számára. Ugyanis józan ésszel senki nem gondolhatja azt, hogy egy háborúban álló országot, hogyha felvesznek az Európai Unióba, akkor maga az ország bejön, a háborút meg kívül hagyja. Ez nem így lenne. Ukrajna európai uniós tagsága azt jelentené, hogy az egész európai kontinenst elárasztaná a háború lángja, ráadásul az Európai Unió tagországainak döntő többsége NATO tagország is, és ha az EU fölvenne egy háborúban álló országot, az azt jelentené, hogy a NATO is gyorsan összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené. Tehát ma az ukránok európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelentené, ezért egy békemegállapodásban semmi keresnivalója nincsen Ukrajna európai uniós tagságának” – mondta kérdésre válaszolva Szijjártó Péter.
Gulyás Gergely úgy fogalmazott:
„Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ebből viszont következik az a kérdés is, hogy akkor a mi politikai ellenfeleink, Tisza és a DK miért támogatja lelkesen Ukrajna uniós tagságát, egyiküknél szavazás alatt. Egyiküknél szavazás alapján lett a program része, másikuknál mindig is a program része volt, hiszen valóban ezzel a háború az Európai Unió részévé válna. És szerintem nagyon egyszerű választ lehet erre adni, mert semmilyen magyar nemzeti érdek nem szól emellett, de minden ezzel szemben áll.”
Majd így folytatta:
„Minden racionális, nemzeti alapú megfontolás szemben áll az ukrán EU tagsággal. Azért, mert miután ezek Brüsszelből támogatott erők, ezért ha akarnának se tudnának nemet mondani Brüsszelnek. A helyzet az, hogy ma ezért a Tisza Párt, ami egy olyan pártcsaládnak a tagja, ez az Európai Néppárt, ahol Manfred Weber azt mondja, hogy az első számú kritérium, aminek minden frakciótagnak meg kell, hogy feleljen, az az, hogy Ukrajnát támogatja. Ebben a helyzetben ők nem tudnak mást tenni, mint a magyar érdeket figyelmen kívül hagyni, és ez még jó néhány esetben lenne így. A magyar érdeket figyelmen kívül hagyni és megszavazni Ukrajna európai uniós tagságát. Ennek gátja az Orbán-kormány, ennek gátja ma Európában a magyar jobboldal, és ezért is fűződik ilyen hatalmas érdek ahhoz, hogy Magyarországnak ne nemzeti kormánya legyen, ez a Brüsszel-Kijev összefogásnak az alapja.”
Egy kérdező arra várt választ Gulyás Gergelytől és Szijjártó Pétertől, hogy a Magyarország ellátását biztosító Török Áramlat esetében történhet-e ukrán támadás.
„Most egy totális energiablokáddal próbálkoznak. Az elmúlt napokban 22 drónt lőttek ki a Török Áramlat működtetése szempontjából kulcsfontosságú kompresszorállomásra, ezeknek a támadásoknak a folytatására kell számítanunk. Tehát a következő hetekben biztosra vehetik az ukránok gőzerővel fogják támadni a Magyarország földgázellátása szempontjából kritikus vezetéket. Itt számunkra a garancia az, hogy minden egyes ország, amelyen keresztülmegy ez a vezeték, komolyan veszi ezt az ügyet, felkészül és megvédi az infrastruktúrát. Az oroszországi kompresszorállomás elleni támadásokat az oroszok kivédték. Hallhattuk, hogy a szerbeknél is készenlétbe helyezték a biztonsági erőket az energiainfrastruktúra védelme érdekében, és nálunk a miniszterelnök elrendelte, hogy nagyon szigorúan és nagyon alaposan védjék meg a hatóságaink az energetikai infrastruktúrát. Így lehet garantálni azt, hogy Magyarország energiaellátását nem tudja Ukrajna totális blokád alá venni, meg kell védeni magunkat” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Gulyás Gergely hozzátette:
„Egyetértek a válasszal, egy mondatot tennék csak hozzá, ami bizonyítja, hogy a kormány felelős politikát folytat és biztonságban vagyunk. Hogyha megnézzük, akkor Magyarország olyan készleteket halmozott fel, ami segít egy nagyon nehéz időszakot túlélni. Január végén állt le a Barátság kőolajvezeték, akkor állította le Zelenszkij elnök egy politikai döntéssel. Ehhez képest a stratégiai kőolajkészlet közel 80%-a érintetlen és megvan, az üzemanyagkészletnek pedig több mint 95%-a megvan.”
Egy kérdező azt kérdezte a miniszterektől, hogy miért van az, hogy amikor Magyarország a saját nemzeti érdekeit képviseli, azt Brüsszel rendre problémának tekinti, miközben más nagy tagállamok ugyanezt büntetlenül megtehetik.
„Ennek az oka nagyon egyszerű mi egy Patrióta kormány vagyunk, és hogyha egy Patrióta kormány képviseli a saját nemzeti érdekeit, akkor azt mindig büntetik, hogyha egy liberális kormány lép fel a saját országa vagy politikai ideológiája érdekében, azt pedig kitüntetik. Ez azért van, mert ma Brüsszelt egy liberális mainstream uralja, egy szélsőségesen liberális véleménydiktatúra, amely nem tűr el semmifajta más politikai irányvonalat” – mondta Szijjártó Péter. Majd így folytatta: „A brüsszeli öndefiníció az, hogy csak a szélsőséges brüsszeli liberális mainstream lehet sikeres. És hogyha egy patrióta kormány, egy patrióta irányvonal sikeres, mert mondjuk megvédi a nemzeti érdeket, akkor az a brüsszeli öndefiníciót veszélyezteti. Ezért Brüsszelben úgy tekintenek a Patrióta kormányokra, mint a brüsszeli exkluzív sikerrel kapcsolatos cáfolat megnyilvánulására. Ezért minden egyes Patrióta kormány által végrehajtott nemzeti érdeket képviselő döntést megpróbálnak kinyírni és velük együtt a Patrióta kormányokat is. Tehát itt vagyunk, és itt is maradunk, nyerni fogunk, és világossá tesszük, hogy nem az számít, hogy Brüsszel mit akar, hanem hogy mit akarnak a magyar emberek.”
Gulyás Gergely azt hangsúlyozta, hogy „a világ legerősebb hatalma ma a béke pártján áll, mióta Trump adminisztráció van az Egyesült Államokban, ez egy fontos tényező.” A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: „Aki ezzel ma szemben áll, az Európa. Gyakorlatilag ki nem mondva, minimális mértékben retorikáján változtatva időnként már elhangzik a béke, amit korábban el sem lehet mondani, de lényegében arra biztatja Ukrajna jelenlegi vezetését, hogy amíg lehet, küzdjön, ne állapodjon meg, ne keresse a békét, amíg lehet tartson ki, kerül, amibe kerül, beleértve az emberéleteket is.” Hozzátette: „Háború, orosz támadás, nemzetközi jogsértő, igen. De ettől még az oroszok hadserege nagyobb, mint az ukrán. Ezért van egy pillanat, amikor Ukrajnának be kell látnia azt, és ha a sorozások brutalitását megnézzük, akkor közeledünk ehhez, hogy a békével jobban jár Ukrajna. Szerintem Ukrajna polgárai ezt ma is nagyon nagy mértékben, valószínűleg többségében így gondolják, csak Zelenszkij elnöknek van lehetősége, hogy megkísérli azt, hogy beleszóljon a magyar választásokba. Az ukrán választásokba nem lehet beleszólni, mert az elnök megbízatása már lejárt, de a háború miatt nem írnak ki újabb választásokat. Szerintem Ukrajnának is ez lenne az érdeke, azt természetesen Ukrajna választott vezetőinek kell meghatározni, még akkor is, ha most nem tartanak választásokat, de az biztos, hogy ha megnézzük, hogy kinek mekkora a hátországa, akkor Ukrajna ebből a szempontból le van maradva, ezért előbb-utóbb a béke neki is érdekévé válik.
Gulyás Gergely energiabiztonságot is érintő kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy A NATO alapszerződése az Észak-atlanti Szerződés az az állam területet védi.
„Tehát ha a Török Áramlatot török területen éri találat, akkor természetesen az Törökországot ért támadásnak tekinthető, hogyha egy állam tulajdonjogát az állam területén kívül, akkor az nem tekinthető az állam megtámadásának. Ettől még miután az ukránok láttuk, hogy mit követtek el már eddig, gondoljunk a német vezetékre, az Északi Áramlatra, amit a németek szó nélkül hagytak, de az is egy terrorcselekmény volt, tehát illúziónk nem lehet azzal kapcsolatosan, hogy Ukrajna az európai energiaforrásokat és az európai energiabiztonságot is kész bármikor kockára tenni és veszélyeztetni, és ezt megteszi akár hadieszközökkel is, de a NATO szerződés szerinti védelmi kötelezettsége az államot ért támadás esetén áll fenn.”
Szijjártó Péter a CPAC-infón feltett kérdésre válaszolva így fogalmazott: „Amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, harcolni fogunk az olcsó orosz energiáért. Egyelőre a világ még nincsen tudatában annak, hogy az iráni háború nyomán a világ ma, történelmének egyik legjelentősebb energiaválsága felé halad. Óriási lépésekkel. Ugyanis jelenleg a közel-keleti harcok és a Hormuzi-szoros lezárása a világ kőolaj felhasználásának 20 százalékát blokkolja. 20 százalékát. A szuezi válság 10%-ot blokkolt, az öbölháború 5-6%-ot, most 20%-ot blokkolt. És ha megnézik, Európa két legfontosabb olajforrása logikusan az arab és az orosz olaj. És ettől a kettőtől ma Európa döntően el van zárva”
A külgazdaság és külügyminiszter hozzátette:
„El van zárva a közel-keleti háború miatt és a saját hülye döntése miatt, ideológiai alapon Brüsszel úgy döntött, hogy lemond az olcsó orosz energiahordozókról. Mi erre nem vagyunk hajlandók. Tehát amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, mi harcolni fogunk az olcsó orosz olajért és az olcsó orosz gázért. És nem azért harcolunk érte, mert orosz meg Putyin, hanem azért harcolunk érte, mert olcsó. Mert hogyha nem az orosz kőolajat és földgázt vehetjük a jövőben, akkor hogy ez mit jelent, azt úgy tudja meg mindenki, hogy szépen hazamegy, előveszi a rezsiszámlát, hogy mit vezetett múlt hónapban, megkeresi a végösszeget, azt megszorozza hárommal, és ez lesz a következő hónapban, hogyha Brüsszel tényleg elzárja végleg Magyarországot és egész Európát az olcsó orosz kőolajtól és földgáztól.”
A tárcavezető, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte, így fogalmazott: „(...)Azt mondom nektek barátaim, amíg mi vagyunk kormányon, amíg szuverén nemzeti kormány van, addig mi az olcsó orosz olajért és olcsó orosz földgázért harcolni fogunk, és nem fogjuk megengedni, hogy az ukránok miatt a magyar emberek rezsiszámlája háromszorosára növekedjen. Amíg minket láttok, rendben vagytok.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre