Holtan találták Budapesten Anglia legnagyobb partiarcát – ez okozta a szexistennő végzetét

Budapest mindig is vonzotta a különös embereket, de kevés történet annyira drámai és titokzatos, mint Lois Ina Sturt vikomtessé. Az angol arisztokrácia egyik legismertebb botrányhősnője, akit saját korában egyszerre tartottak szexistennőnek, végzet asszonyának és fékezhetetlen bulikirálynőnek, 1937-ben érkezett a magyar fővárosba és innen már csak hamvai tértek vissza Angliába.

A vikomtesst a Tárnok utcai palotában találták holtan 1937-ben

Lois nem egyszerű társasági hölgy volt: ő volt az a nő, akiről mindenki beszélt. Nagyméltóságú Lois Ina Sturt vikomtess, 1900. augusztus 25-én született. Apja Alington második bárója, Humphrey Sturt konzervatív politikus volt, anyja pedig gróf Fjedorovna Yorke.

A kortársai szerint Lois maga volt a megtestesült botrány. Tüzes, lendületes, sötét és villogó szemű szexistennőként írták le. Henry Maxwell író szerint olyan ember volt, aki harsány, életvidám, nagylelkű, és hajlamos mindent túlzásba vinni.

És valóban: Lois mindent túlzásba vitt. Sokat ivott, még többet bulizott, és szerelmi ügyei legalább akkora visszhangot kaptak, mint fényűző partijai. A saját nemét sem vetette meg, szeretői között férfiak és nők egyaránt szerepeltek, arisztokraták, miniszterek, művészek és még királyi családtagok is. A legenda szerint máig ő tartja Anglia legtöbbet megfestett nőjének címét. Húszéves korára egyszerre mutatták be hét portréját, az 1921-es londoni Nemzeti Portrégaléria éves kiállításán.

Egy 1920-ban készült olajfestmény Loisról

Lois a Slade Művészeti Iskolába járt, de amikor ott is túl sok botrányt kavart, inkább saját műtermet nyitott Chelsea-ben. Festő volt, színésznő lett, versenyló-tulajdonos, pilótanő és kiváló táncos. Az első brit színes filmben, a Dicsőséges kalandban is szerepelt, ahol Nell Gwynt alakította. De igazán a londoni éjszakák tették legendává.

1924-ben társalapítója lett a The Society of Bright Young People nevű bohém elitklubnak, amely fiatal arisztokratákból, hercegekből, mágnásokból és társasági nőkből állt.

A rendőrség rendszeresen ellenőrizte őket gyorshajtás, alkohol és drogok miatt. Loist például 1924 novemberében büntették meg, amikor hajnalban 80 km/órával száguldott át a Regent’s Parkon.

Lois szerelmi élete külön fejezetet érdemelne. Szeretője volt Reginald Herbert alezredesnek, majd György kenti hercegnek is. A kapcsolat olyan komollyá vált, hogy a herceg állítólag házasságot fontolgatott vele, amit végül V. György király személyesen vétózott meg Lois rossz hírneve miatt.