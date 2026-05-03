Channing Tatum luxusotthona a nyugalom szigete
Ahol a hollywoodi csillogást felváltja az erdő csendje. Channing Tatum brentwoodi otthona nem csupán egy ingatlan, hanem egy kőből és fából gyúrt menedék.
Channing Tatum otthona Los Angeles Brentwood negyedében található. Az eldugott oázis közel egyhektáros, fásított telken fekszik. A farmházban három háló- és ugyanennyi fürdőszoba van. Az épületre a természetes textúrák jellemzők. A Hot! magazin legfrissebb számában betekintést nyerhetsz a macsó színész otthonába.
Channing Tatum a természet lágy ölén él
Channing Tatum otthonán, a homlokzaton nyers kőfalak és függőlegesen felhelyezett faburkolatok váltják egymást, amitől a ház vizuálisan szinte teljesen beleolvad az erdős környezetbe. A tetőszerkezet több szinten tagolt, alacsony dőlésszögű, ami a horizontális hangsúlyt erősíti.
A kőfal mellett emelkedő domb függőleges irányban zárja le a teret.
A buja növényzet és a kősziklák között szinte természetes tónak tűnik a medence.
A színész konyhájában dominál a nyers kőfal és a fagerendás mennyezet, amely vidéki hangulatot ad a háznak.
Az egyedi, széles fa fejvéggel rendelkező ágykeret a hálószoba központi eleme, ami vizuálisan összeköti a berendezést a faburkolattal.
A függőleges, natúr színű fadeszkák optikailag nyújtják a teret, így a helyiség belmagassága nagyobbnak tűnik.
