Channing Tatum luxusotthona a nyugalom szigete

Ahol a hollywoodi csillogást felváltja az erdő csendje. Channing Tatum brentwoodi otthona nem csupán egy ingatlan, hanem egy kőből és fából gyúrt menedék.

Szerző: N. V.
Létrehozva: 2026.05.03. 17:45
Channing Tatum otthona Los Angeles Brentwood negyedében található. Az eldugott oázis közel egyhektáros, fásított telken fekszik. A farmházban három háló- és ugyanennyi fürdőszoba van. Az épületre a természetes textúrák jellemzők. A Hot! magazin legfrissebb számában betekintést nyerhetsz a macsó színész otthonába.

Channing Tatum otthonán, a homlokzaton nyers kőfalak és függőlegesen felhelyezett faburkolatok váltják egymást, amitől a ház vizuálisan szinte teljesen beleolvad az erdős környezetbe. A tetőszerkezet több szinten tagolt, alacsony dőlésszögű, ami a horizontális hangsúlyt erősíti.

A kőfal mellett emelkedő domb függőleges irányban zárja le a teret.

A buja növényzet és a kősziklák között szinte természetes tónak tűnik a medence.

A színész konyhájában dominál a nyers kőfal és a fagerendás mennyezet, amely vidéki hangulatot ad a háznak.

Az egyedi, széles fa fejvéggel rendelkező ágykeret a hálószoba központi eleme, ami vizuálisan összeköti a berendezést a faburkolattal.

A függőleges, natúr színű fadeszkák optikailag nyújtják a teret, így a helyiség belmagassága nagyobbnak tűnik.

Az e heti Hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz! 


 

 

