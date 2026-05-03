Channing Tatum luxusotthona a nyugalom szigete

Channing Tatum otthona Los Angeles Brentwood negyedében található. Az eldugott oázis közel egyhektáros, fásított telken fekszik. A farmházban három háló- és ugyanennyi fürdőszoba van. Az épületre a természetes textúrák jellemzők. A Hot! magazin legfrissebb számában betekintést nyerhetsz a macsó színész otthonába.

Channing Tatum a természet lágy ölén él

Channing Tatum otthonán, a homlokzaton nyers kőfalak és függőlegesen felhelyezett faburkolatok váltják egymást, amitől a ház vizuálisan szinte teljesen beleolvad az erdős környezetbe. A tetőszerkezet több szinten tagolt, alacsony dőlésszögű, ami a horizontális hangsúlyt erősíti.

A kert szinte egy oázis

A kőfal mellett emelkedő domb függőleges irányban zárja le a teret.

Saját beépített medence garantálja a relaxációt

A buja növényzet és a kősziklák között szinte természetes tónak tűnik a medence.

A konyha egy farmház hangulatát idézi elő

A színész konyhájában dominál a nyers kőfal és a fagerendás mennyezet, amely vidéki hangulatot ad a háznak.

A fagerendás megoldás otthonos atmoszférát teremt

Az egyedi, széles fa fejvéggel rendelkező ágykeret a hálószoba központi eleme, ami vizuálisan összeköti a berendezést a faburkolattal.

A világos színek uralják a fürdőszobát

A függőleges, natúr színű fadeszkák optikailag nyújtják a teret, így a helyiség belmagassága nagyobbnak tűnik.

