Eddig esküvőre készültek, 3 év után szakított a csodálatos álompár

Bizony vannak olyan sztárpárok, akikért valósággal megvesznek a rajongók. Ilyen álompár volt Channing Tatum és Zoë Kravitz is. Egyszerűen jó volt rájuk nézni, mert fantasztikusan passzoltak egymáshoz, és úgy tűnt, hogy felhőtlen a boldogságuk. Már el is jegyezték egymást, és gőzerővel készültek az esküvőre. Most azonban kiderült, hogy minden bizonnyal felbontották a jegyességet és szakítottak, mert már néhány hete nem látni őket együtt, Zoë Kravitz pedig nem viseli a gyűrűjét – írja a Mirror.