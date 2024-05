Levideózták! T. Danny egy szőke hajú lányhoz került közel

T. Danny Szente Vajk és Kárpáti Rebeka oldalán szórakoztatja a Zsákbamacska nézőit, és természetesen a versenyzőit is... Ez a szerdai adásban sem lesz másként, ugyanis a balerinának öltözött Mesi azonnal meghozta a fiúk hangulatát. Már csak azért is, mert rögtön a játék elején egy bókkal indított a csinos lány: Vajknak azt mondta, hogy a Harry Potter főszereplőjére hasonlít, aki nem mellesleg a kedvenc karaktere, míg Dani szerinte Channing Tatum ikertestvére lehetne. Nem véletlen tehát, hogy Mesi megalapozta a jókedvet, de ez egyébként csak a kezdet volt. A rapperrel ugyanis kifejezetten „közeli viszonyba” került...

T. Danny összemelegedett a Zsákbamacska versenyzőjével (Fotó: Facebook)

T. Dannyt ölelgették, és még a hátára is ugrottak

Ott hagytuk tehát abba, hogy Mesi közelebbi viszonyba került a fiatal műsorvezetővel... Először ölelgette Danit, na meg egyébként Vajkot is, de utóbbi kedvesen jelezte, hogy nem egy ölelgetős típus. Ellenben a rapper, aki egy fokkal jobban kezelte az indokolatlan közeledést, még hátára is kapta a versenyzőt, hogy menjen vele egy kört a stúdióban.

De tudjuk még fokozni, és fogjuk is! Dani annyira a szívén viselte a lány sorsát, hogy a legnehezebb döntésnél is ott volt vele. Persze, ebbe nem kell többet gondolni, hiszen mindkét fél játékosan kezelte a szituációt, bár az is igaz, hogy T. Danny szíve most éppen nem foglalt...

Érdemes lesz tehát ma este a TV2-re kapcsolni, hiszen többek között kiderül, hogy mi okozott ekkora dilemmát a fiatal lánynak, és végül milyen döntést hozott... Vajon nyereménnyel vagy üres kézzel fog távozni?!