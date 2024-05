Nem hiszed el, mit csinált T. Danny a szexi ördögnek öltözött Széphalmi Juliskával

A Zsákbamacska második VIP adásának egyik sztárjátékosa a tehetséges táncos, Széphalmi Juliska, aki a játék hevében igencsak furcsa pozícióba került T. Danny karjaiban. Az új műsorvezető tettére még társa Szente Vajk sem számított, de mindenki hatalmas tapssal fogadta.

A Zsákbamacska VIP második adását T. Danny és Szente Vajk vezeti. (Fotó: TV2)

Juliska vetette fel az ötletet a fiatal énekesnek, hogy mutassák be a Dancing with the Stars-ban megszerzett tudását. Dani úgy döntött meg is ragadja ezt a lehetőséget, hogy karjaiban tarthassa a dögös táncost.

T. Danny igencsak zavarba hozta Juliskát

Fogd meg a vállamat. Bízz bennem, az a legfontosabb. Meg foglak emelni a fejem fölé, és terpeszbe kell tenned a lábad

– adta az instrukciókat a meglepett Juliskának, aki úgy tűnt, igencsak zavarba jött ennek hallatán.

A Dirty Dancing híres jelenetéhez hasonló emelés nagyszerűen sikerült, ezért az egész stúdió tapssal és üdvrivalgással jutalmazta T. Danny és Széphalmi Juliska produkcióját.

Egy ehhez hasonló veszélyes, ugyanakkor nagyon látványos mozdulatot már a Dancing with the Stars-ban is láthattunk a fiatal énekestől, ahol táncpartnerét Lissák Laurát emelte a magasba. A műsor harmadik helyezettjei egy nagyon modern bécsi keringőbe építették be az ikonikus elemet. Bár tény, hogy Lissák Laurának nem kellett terpesztenie a magasban.