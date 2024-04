„Akkora szerelem lett ez az egész, hogy magam sem értem” – megdöbbentő vallomást tett a műtétje után lábadozó Széphalmi Juliska

Széphalmi Juliska még tavaly novemberben komoly térdműtéten esett át, ezért sokáig pihennie kellett, de már lassan a rehabilitációja is a végéhez közeledik. Korábban a táncművész elmondta, hogy szeptemberben valószínűleg már visszamehet dolgozni.

Széphalmi Juliska ősszel már visszatérhet a tánchoz (Fotó: Facebook)

A napokban egy újfajta edzésmódszert, nevezetesen a piláteszt próbálta ki, melyről videókat is közzé tett. Kiderült, hogy bár korábban is ismerte ezt a fajta edzést, de nem gondolta volna, hogy a gyógyulásában is segítségére lehet.

Immár másfél hónapja járok pilatesre, és akkora szerelem lett ez az egész, hogy magam sem értem, hogy táncosként és sportolóként, miért nem találkoztunk előbb! Jó, persze a színházban volt néha pilates, balett óra helyett, szóval azért tudtam mi fán terem a dolog, de a reformeres variáció új volt teljesen. A pilates tökéletesen kiegészíti a rehabomat, és csodálatos szerintem az a kombo, hogy aki a pilatest tartja, egyébként gyógytornász, szóval pontosan érti, tudja mi kell a térdemnek, hogy kell erősíteni, mikor mire kell fókuszálni, stb. Szóval ez azért nagyon más szint így, mintha csak úgy elmennél egy pilatesre “valakihez”… Nagyon hálás vagyok, komolyan mondom, jobb helyen nem is lehetnék!

– írta a Széphalmi Juliska, aki több hasonló térdműtéten átesettel is találkozott már a pilates stúdióban.

60 éves férfi lendítette át a holtponton Széphalmi Juliskát

A Madách Színház táncművésze nemcsak a gyógytornák keretén belül dolgozik azon, hogy visszaszerezze az erőnlétét, hanem rendszeresen látogatja az edzőtermet is. Soha nem adja fel, a motivációja azonban még mindig nincs a toppon. Legnagyobb meglepetésére edzése után egy ismeretlen, a hatvanas éveiben járó férfi segítette ki az önmarcangolásból.

„Mikor végeztem odajött egy csávó, 60-as — csak ez a korosztály szólít meg — és megkérdezte én versenyző vagyok-e? Mert nagyon szép a futótechnikám, ritkán látni itt ilyet. Hát mondtam köszönöm, igen futok, de most jó ideje nem, mert műtöttek, bla-bla. Olyan jól esett!" – írta a közösségi oldalán Juliska.