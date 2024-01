„Annyira vártam ezt a pillanatot!” – Széphalmi Juliska élete fordulóponthoz érkezett

Széphalmi Juliska térde november elején az egyik balettórán roppant meg. Akkor még azt hitte, nincs nagy baj, ám nem sokkal később kiderült, porcleválása van és műteni kell. Két héttel később operáción esett át, egy nappal később hazaengedték a kórházból, heteken keresztül ki sem tudott mozdulni a lakásából rögzítő és mankó nélkül.

Széphalmi Juliska két hónappal a műtét után újabb lépést tett a gyógyulása felé (Fotó: Markovics Gábor)

Széphalmi Juliska a teljes gyógyulás felé tart

Az orvosa nem kecsegtette semmi jóval, tudta, hogy a felépülése hónapokig fog tartani. Nemrég megkezdte a gyógytornát, most pedig újabb lépést tett a teljes gyógyulás felé, ugyanis elkezdett edzeni, hogy mielőbb visszatérhessen a megszokott mindennapjaihoz, a munkához, a tánchoz és nem utolsósorban a futáshoz, ami jó ideje az élete része. A közösségi oldalán örömmel számolt be a jó hírről, illetve azt is megosztotta rajongóival, milyen érzéseket és félelmeket váltott ki benne, hogy elkezdett edzőterembe járni.

„Első nap a konditeremben! Egyelőre nem lehet levakarni a mosolyt az arcomról, annyira vártam ezt a pillanatot! Rendesen izgultam ma, ahogyan mentem a terem felé. Hogy milyen lesz, hogy megy majd, lesznek ugye emberek…, akik nézik egymást! Kicsit antiszociális lettem valószínűleg az utóbbi időben, annyit voltam egyedül, plusz előtte meg a sok-sok km szintén egyedül” – írja Juliska, aki közben azon morfondírozott, mit gondolnak majd róla az edzőterem látogatói.

Szóval, rólam szerintem senki nem gondolná, hogy izgulok egy ilyen helyzetben.

„Büszke vagyok rátok!"

„Hogy látják a testemet, hogyan csinálom, stb. Mégis ezek jutottak eszembe. Akkor mi lehet azzal, aki valóban túlsúlyos, tényleg szégyelli a testét és ezen szeretne ugye változtatni azzal, hogy lemegy a terembe edzeni! Én nem ismerem más motivációját, csak a sajátomat. De innen üzenem mindenkinek, aki nap mint nap tesz azért, hogy egészségesebb, sportosabb legyen, hogy BÜSZKE VAGYOK RÁTOK! ÉS TISZTELLEK TITEKET, HOGY RÁVESZITEK MAGATOKAT! És ahhoz, hogy a terembe lemenj, bizony néha nem kis bátorság kell! Szóval csak így tovább!!!! A mozgás, sport hatalmas öröm! Akkor meg főleg, ha elkezded látni a változást! Kitartást Mindenkinek, bármi is legyen a cél!!” – osztotta meg érzéseit a csinos táncosnő.