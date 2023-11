Túl van a műtéten Széphalmi Juliska: „Sokkal jobban fáj minden, mint 2 éve, de legalább folyamatosan szédülök is”

Széphalmi Juliskával már másodjára történik meg a táncosok rémálma: műteni kell a lábát. A sztáranyuka két évvel ezelőtt már átesett egy térdoperáción, de abból szépen felépült, és a másik szenvedélyéhez, a futáshoz is fokozatosan visszatérhetett.

Széphalmi Juliska a kórházból jelentkezett be

Nagyon nehéz időszak van a gyönyörű táncosnő mögött. Szakítottak a szerelmével, akivel pedig minden olyan szépen alakult, már fiának is bemutatta, tulajdonképpen együtt is éltek. De az első közös, hármasban eltöltött nyaralásuk után párja kijelentette: nem akarja más gyermekét nevelni. A sztáranyuka teljesen összetört, pszichológushoz is el kezdett járni. Három dolog tartotta benne a lelket: a gyermeke, Lacika, a tánc és a futás.

De ekkor újra lesérült. Múlt héten egy húsz éve gyakorolt balettmozdulatnál újra megroppant a térde. Úgy gondolja, a lelki gondok kivetülnek a testére is.

„Ezek a dolgok nem véletlenül történnek. Hiszem, hogy az élet újra megálljt parancsolt nekem” – mondta nemrég a Borsnak Juliska.

„Sok minden jött össze az utóbbi időben. Mindenki tisztában van azzal, hogy most egy nehezebb időszakot élek meg, igyekszem magammal foglalkozni és ügyesen továbblépni, megérteni a szakítást. Most rákényszerülök arra, hogy legyen időm, lehetőségem ezt feldolgozni, megemészteni és átgondolni, hogyan tovább.”

Ma pedig átesett az operáción is Juliska, jön a minden szempontból gyógyulási időszak.