Széphalmi Juliska túl van a nehezén, műtétje után végre újra tud mosolyogni

Széphalmi Juliska térde még november elején, a balett órán roppant meg. Először azt gondolta, nincs nagy baj, azonban nem sokkal később kiderült, porcleválása van és műteni kell. A vizsgálatok után felgyorsultak az események, és két héttel később túlesett az operáción. Egy nappal utána már hazaengedték a kórházból, azóta otthonában gyógyul.

Széphalmi Juliska felépülése minimum négy hónapig tart (Fotó: TV2)

A táncművészt nagyjából négy hónapra kényszerpihenőre ítélte a sérülése, jelenleg gyógytornára jár, hogy mielőbb visszatérhessen a megszokott mindennapjaihoz, a munkához, a tánchoz és nem utolsó sorban a sporthoz. Lelkileg is megviseli ez az időszak, ugyanis számára éppen a mozgás jelenti a feltöltődést, főleg a futás, amit jó időre ki kell iktatni a hétköznapjaiból. Most végre jó hírről számolt be, úgy érzi, sokat javult az állapota.

Így mosolyogtam ma egy kis mozgás után, pedig olyan rosszkedvűen mentem be a gyógytornára, hogy csuda.

"@kingaparkanyi nem csak a gyógytornászom, hanem a lelki helyreállítóm is, pedig ez tuti nem a feladatköre. De ma olyan hálás voltam ezért!!! Látta, hogy full depis vagyok és ahogy tudott, kizökkentett, helyrerántott, meg is kérdezte a végén, nah jobban vagy?” – kezdte a Madách Színház csinos táncosa, majd hozzátette, gyakran elmereng azon, korábban milyen sokat mozgott napi szinten, most pedig ehhez képest szinte semmit, bár pontosan tudja, hogy ez a jelenlegi egészségügyi állapota miatt alakult így.

Alig várja, hogy az élete visszaálljon a régi kerékvágásba (Fotó: Markovics Gábor)

„És higgyétek el, mindent megteszek, hogy egyre többet tudjak, de vannak folyamatok, amiket nem lehet gyorsítani. Ez van."

Nehéz elfogadni, nehéz türelmesnek lenni. Ha régebben valami bajom volt, elmentem futni és kész. Sok mindenre használtam a futást, de valójában a mentális jólétemet köszönhetem a sportnak.

"Ezért vagyok most bajban.. de! Ma először érzetem a mozgás pozitív terápiás hatását, eddig nemhogy belefeledkezni nem lehetett, de sokszor kínkeserves volt. És tudom még lesz is, viszont ma kaptam egy kis reményt, a lábam pedig 2 hete valami hatalmasat javult!! Szóval, ha bajotok van, sportoljatok, nagyon nagyon helyrerakja az embert!!! És test-lélek együtt mozog, ne feledjétek! Mind a kettő nagyon fontos!!! És minden mozgás számít!!! Ha másra épp nem is tudjátok rávenni magatokat, menjetek ki a szabadba sétálni!!” – osztotta meg követőivel is jó tanácsát Juliska.