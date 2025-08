Rettenetes dráma: megjelent egy fegyveres alak, majdnem elrabolta Anna hercegnőt

Több mint öt évtized telt el azóta, hogy Ian Ball megpróbálta elrabolni Anna brit hercegnőt. Az eset során több embert is megsebesített, életfogytiglani pszichiátriai kezelést kapott, majd 2019-ben csendben szabadult. Most, hosszú idő után először szólalt meg – és azt állítja: ártatlan.

Anna hercegnőt végül egy járókelő mentette meg az emberrablótól Fotó: AFP

1974. március 20-án Anna hercegnő (akkor 23 éves) éppen egy sofőr által vezetett Rolls-Royce-ban utazott, amikor az autójuk útját elállta egy másik jármű. A volánnál Ian Ball ült, aki azonnal tüzet nyitott: megsebesítette a sofőrt, Alex Callendert és a hercegnőt védelmező nyomozót, James Beatont. Ezután beült a kocsiba, és megpróbálta kiszállásra kényszeríteni Annát – de egy járókelő, Ronnie Russell közbelépett, és megállította őt. A későbbi nyomozás során kiderült, hogy Ball több millió dolláros váltságdíjért akarta elrabolni a hercegnőt, sőt, egy levelet is írt Erzsébet királynőnek, amiben kifejtette a szándékait. Bár az emberrablási kísérletért nem, de Beaton rendőr megkísérelt meggyilkolása miatt elítélték, és pszichiátriai intézetbe került – onnan 2019-ben engedték ki. Most egy interjúban azonban azt mondta: valójában nem tett semmi rosszat – áll a People magazin cikkében.

„Én ártatlan és épelméjű ember vagyok. Jó okom volt azt hinni, hogy a lőszerekből kiszedték a lőport, és hogy egy másik lányt cseréltek be Anna hercegnő helyett” – állította a lapnak. Ball szerint az egész „emberrablási kísérlet” valójában egy megrendezett színjáték lett volna, amit egy ismerőse, egy „Frank” nevű rendőr segítségével akart végrehajtani. Állítása szerint ezzel akart hírverést csapni, hogy később megírhassa az önéletrajzát, és reményei szerint 10 ezer font jogdíjat kaszáljon belőle. „Ha be tudom bizonyítani, hogy Frank létezett, akkor az is igazolást nyer, hogy az egész csak egy átverés volt” – mondta az interjúban.

Saját állítása szerint Anna hercegnő nem félt tőle, sőt, Ball szerint egészen nyugodt volt a támadás éjszakáján. „Én jobban féltem, mint ő” – tette hozzá. Szerinte az a híres mondat, amit a hercegnő állítólag mondott („Nem a francokat!” – így utasította vissza, hogy kiszálljon a kocsiból), valójában sosem hangzott el. Ball szerint inkább ezt mondta: „Csak menjen el, és senki sem fog emlékezni erre az egészre.” Most azt állítja: „Akkoriban azt hittem, hogy az autóban nem is Anna hercegnő volt. Egyáltalán nem hasonlított rá – se kinézetre, se viselkedésre” Anna hercegnő korábban, egy 1980-as interjúban maga is beszélt az esetről Michael Parkinson brit műsorvezetőnek. Ott úgy fogalmazott: „Volt egyfajta vita köztünk arról, hogy megyek-e vele, vagy sem.”