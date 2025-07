Kiderült, mit szólt valójában Erzsébet királynő Harryék döntéshez

Azt beszélik a bennfentesek, hogy II. Erzsébet királynő megrendült, amikor Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban úgy döntött, kilép a királyi családból.

II. Erzsébet királynő kifelé nem mutatta, de a bennfentesek szerint megrendült, amikor Harry herceg úgy döntött, kilép a királyi családból (Fotó: AFP / AFP)

II. Erzsébet királynő nagyon nehezen viselte unokája döntését

Amikor Harry herceg és Meghan Markle öt évvel ezelőtt úgy határozott, kilép a királyi életből, a szokatlan döntés nemcsak a világot, hanem a királyi családot is megrázta. A néhai II. Erzsébet királynő megértőnek tűnt a pár szándékai kapcsán, melyet a brit sajtó Megxitként emlegetett, a bennfentesek úgy tartják, hogy nagyon nehezen viselte unokája döntését. Bár a királynő a nyilvánosság előtt megtartotta mosolyát, Katie Nicholl királyi szakértő szerint megviselte a helyzet.

A palota dolgait jól ismerő Nicholl Az új királyi család: Erzsébet királynő öröksége és a korona jövője című új kötetében arról ír, hogy amikor a bennfentesek a Megxitről kérdezték II. Erzsébet királynőt, így reagált: „Nem tudom, nem érdekel, és nem akarok többet gondolkodni rajta.”

A fenti szavak sok mindent elárulnak a királynő csalódottságáról. Ugyanakkor minden jel arra mutat, hogy tudatosan igyekezett aktívan részt venni unokája és családja életében, még akkor is, amikor Harry-ék Kaliforniába költöztek. Úgy tudni, hogy Erzsébet királynő rendszeresen tartotta a kapcsolatot Harryvel és Meghannal, és videóhíváson keresztül ismerkedett unokáival, Archie herceggel, aki most hat éves, és Lilibet hercegnővel, aki most négy éves.

Azt is feltételezik, hogy a gyerekek születésnapjára is küldött ajándékokat, a jól értesültek azt is tudni vélik, hogy a királynő egy gofrisütőt küldött Archie-nak, hogy Meghan meg tudja sütni neki a kedvenc reggeli gofrijait – írja az Express.

II. Erzsébet királynő 2022-ben személyesen találkozott Harry herceggel és feleségével, no meg az Amerikában élő unokáival. Ez volt az egyetlen alkalom volt, amikor személyesen látta Lilibet hercegnőt, akinek a királynő becenevét viseli.