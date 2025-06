Kiderült, hogy szólították a családban II. Erzsébetet– Senki sem tudta a másik becenevét!

Unokatestvére nem a híres Lilibet becenéven szólította, hanem a „Jemima” nevet használta. Ezt Sally Bedell Smith, amerikai szerző fedte fel a Substacken megjelent írásában. Lady Elizabethet, aki Liza néven is ismert volt, a királynő „Number One Lady”-jeként is emlegette.

Több néven is szólították II. Erzsébetet

A becenév rejtély maradt, sosem magyarázta meg, miért éppen Jemima lett a választott név. Erzsébet királynő hivatalosan 2022-ben, 96 éves korában hunyt el, és sok más hivatalos és személyes beceneve volt, mint például Gan Gan, Cabbage vagy a Salish nép körében „Minden Népek Anyja”.

Egy humoros anekdota szerint Vilmos herceg egyszer „Gary”-t kiáltott „Granny” (nagyi) helyett.

Lady Elizabeth, aki 2020-ban hunyt el 79 évesen, életét a királyi kapcsolatok és londoni társasági élet színpadán töltötte. A II. Erzsébet királynővel való szoros kötelékük a királynő anyjának és húgának halála után erősödött meg. Heti rendszerességgel beszéltek telefonon, és havi vacsorákat tartottak csak kettesben.

Lady Liza a második világháború alatt született Windsor kastélyban, és már fiatalon közel állt a királyi családhoz. Házasságkötésekor a 20 éves Anna hercegnő volt a koszorúslánya, és családja, köztük a híres társasági fotós testvére, Patrick Lichfield, szintén a királyi események meghatározó alakjai voltak.

Lady Elizabeth a londoni partiszervezés veteránja volt, és majdnem 60 éven át uralta az angol főváros társasági életét. Első megbízása a királyné anyjától érkezett, aki egy istentiszteleti ünnepséget tartott keresztgyermekének. A legendás eseményszervező hírességek, politikusok és királyi személyiségek esküvőit, partijait intézte, többek között Margaret Thatcher, Mick Jagger, Sting és Bill Clinton rendezvényeit – ír az angol arisztokrata életéről a Daily Mail.

Vilmos herceg 2011-ben a Katalinnal kötött házassága alkalmából a királynő Lady Elizabethet bízta meg az összes külföldi vendég partijának szervezésével. 2021-ben Erzsébet királynő a Királyi Viktória Rend parancsnokává nevezte ki, jelezve ezzel személyes tiszteletét.