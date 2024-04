Kiderült, mikor térhet vissza a balesetet szenvedett Széphalmi Juliska

Tavaly novemberben Széphalmi Juliska komoly térdműtéten esett át. A táncművésznek sokáig kellett pihennie, hogy a műtét helye teljesen meggyógyuljon és megkezdődhessen a gyógytorna, a rehabilitáció.

Novemberben esett át Széphalmi Juliska egy komoly térdműtéten. - Fotó: Markovics Gábor

"Sokáig nem tudtam mozogni, nem állhattam lábra, és nem is terhelhettem rá nagy súlyt. Emiatt nagyon legyengült a lábam izomzata" – kezdte a táncművész, aki azt is elmondta, hogy bár lelkileg is megviselte a táncpróbán történt baleset, kisfia, Lacika miatt nem hagyhatta el magát.

Juliska rengeteg videót készít a gyógyulási folyamatairól, és úgy tűnhet, hogy már minden rendben, de még a visszatérés kicsit várat magára.

Jól haladok a gyógyulás útján, eddig arról volt szó, hogy szeptemberben tudok visszatérni a munkához, vagy talán egy kicsit előbb. Addig masszőrhöz, gyógytornászhoz járok, – aki nagyon jó – mellette pedig az előírt gyakorlatokat agilisan, tudatosan csinálom. Persze a pihenésre is szakítok időt, hogy tudjanak az izmaim gyógyulni, és pihenni.

– mesélte Juliska.

Széphalmi Juliska fontosnak tartja a fokozatos gyógyulást

Bár szívesen táncolna már, sportemberként, és táncművészként jól tudja, hogy egy hasonló beavatkozásnál időt kell hagyni a gyógyulásra.

"Mértékkel tisztában kell lennem, mert már átlag emberként már elégedett lennék, de sportemberként és táncosként, még várni kell. Ha nem tartanám be a szakemberek utasításait, és idejét, akkor nyolcvanszázalékkal nagyobb eséllyel esnék vissza a felépülésben" – mesélte Széphalmi Juliska.