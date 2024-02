Fantasztikus örömhírt jelentett be Széphalmi Juliska

A tavalyi év második fele Széphalmi Juliska számára eléggé viszontagságos volt. A gyönyörű sztáranyukának először azzal a sokkal kellett megbirkóznia, hogy új kedvese nem akarja nevelni mástól való gyerekét. A táncosnő olyan szinten a földbe döngölve érezte magát lelkileg, hogy ezt már egyedül nem is tudta feldolgozni, pszichológus segítségét kérte. S amikor már végre kezdett az élete kicsit helyrebillenni, egy balett próbán olyan rosszul fordult ki a térde, hogy újra meg kellett műteni.

Széphalmi Juliska a műtét előtt maratonokat is futott. (Fotó: Facebook)

Széphalmi Juliska újra tud mosolyogni

A népszerű táncosnő nem is tagadja: ez a második operációs és abból a felépülés sokkal jobban megviseli, mint az első, vagy mint azt bármikor gondolta volna. A mindig aktív sztáranyuka nehezen viseli, hogy mozgásában korlátozva van, emiatt bizony gyakran hullámzott a hangulata is. Úgy érezte hiába várja, csak várja, hogy végre újra a „régi” legyen, de nem halad semerre. Ezért is fantasztikus örömhír, amit most bejelentett:

Az első futásom! A rehabban mindig vannak mérföldkövek. Nah ez az! Hálás vagyok, hogy ilyen gyorsan gyógyul a lábam!

„Az első műtétem után sikerült valahogy még erősebben visszatérni, természetesen a maraton volt a csúcs, hát ezután nem tudom mi lesz, de az biztos, hogy nagyon pozitívan állok az egészhez és mindent megteszek, amit csak lehet! És ezennel visszavezetem a #futajuliska hashtaget”

— írta Instagram-videójához a végre újra őszintén mosolygó Széphalmi Juliska, aki bízik benne, hogy hamarosan nem csak a futópadon futhat.