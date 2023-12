Széphalmi Juliska a volt férjével karácsonyozik

Nagyon nehéz hónapok vannak Széphalmi Juliska mögött, akit szakítása után még egy térdműtéten is átesett. A gyönyörű táncos nem is tagadja, néha nagyon maga alatt volt, de kisfia miatt igyekezett tartani magát. Most pedig már nagy erőkkel készülnek a karácsonyra, amiben volt férjének is szerepe van.