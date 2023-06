„Erre ösztönzöm Lacikát is" – Iskolába megy Széphalmi Juliska kisfia

Beköszöntött a nyár, vége van a tanévnek, az általános iskolások, óvodások elballagtak. Ez igaz Széphalmi Juliskának a kisfiára, Lacikára is. Szeptembertől már az iskolában teszi meg az első lépéseit. Mint minden kisiskolás, ő is meg van szeppenve, hogy elváltak útjaik társaival és új emberekkel majd megismerkednie. Azonban édesanyja már most biztatja, hogy mennyire jó dolog is a suli, milyen sok új dolgot tanulhat majd meg.

Fotó: Széphalmi Juliska / Facebook

„Folyamatosan biztatom, nagyon szerettem én is tanulni. Sőt, a mai napig szeretek új dolgokat megismerni, elsajátítani. Erre ösztönzöm Lacikát is, hogy nagyon sok mindent ismerjen meg a világból. Gyerekként én is örömmel jártam iskolába. Igazán a nyolcosztályos gimiben szerettem meg a tanulást” – kezdte kérdésünkre a gyönyörű táncművész, aki azt is hozzátette: persze ehhez az iskolai közeg és a baráti társaság is fontos volt.

Végül a főiskolán már nagyon könnyű volt, akkor persze a táncot tanultam, így még nagyobb élvezettel vetettem bele magam a tanulásba. Persze ott menő, ha valaki jól tanult. Sokszor még ösztöndíjat is kaptam a jó tanulmányaim elismerésért. Így folyton értek sikerélmények, amik ösztönöztek

– folytatta Juliska.

Juliska párja is már találkozott a kis Lacikával (Fotó: Szabolcs László)

Fiára bízza, milyen szakmát választ majd

Bár még korai ezen gondolkodni, de jogosan merül fel a kérdés, hogy mit szólnának Lacika szülei – akik mind a ketten a színházi világban találták meg hivatásukat –, ha gyermekük a szülők példáját követné.

„Persze örülnék neki, de nem az a fontos, hogy mit tanul. A legfontosabb, ha csak a saját példámon is okulva, hogy ő válassza ki, mi szeretne lenni, ha nagy lesz. Úgy gondolom, ami érdekli, azt boldogan tanulja az ember. Az édesapjával mi is ebben támogatjuk” – zárta a gondolatát Széphalmi Juliska.