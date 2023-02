Hivatalosan még nem jelentette be, hogy válása után újra párkapcsolatban élne, minden jel arra mutat, hogy rátalált a szerelem Széphalmi Juliskára. A Bors a gyönyörű táncos Facebook-oldalán szúrta ki a fotót, melyen alapján úgy tűnik, megmutatta a férfit, aki elrabolta a szívét.

Fotó: Széphalmi Juliska/Facebook

Ahogy a lap írja, Juliska előszeretettel osztja meg a közösségi oldalán élete fontos pillanatait, válása óta nyoma sem volt annak, hogy időközben újra párra lelt. Nemrégiben azért került az újságok hasábjaira, mert egyik reggel autójához érve arra lett figyelmes, valaki undorító ábrákkal és szavakkal „látta el”.

Ekkor esett szó egy barátról, aki az éjszakát is nála töltötte, és mivel a férfi gépjárművével is hasonlóképpel bántak el, arra gondolt, valaki ezt bosszúból tette. Ez az egyetlen egy „elszólás” enged csak arra következtetni, hogy újra boldog. Mindezidáig. Ugyanis Facebook-oldalára posztolt fotón – ami az Operaházban készült – végre egy férfi oldalán mutatkozik, és bár azt nem részletezte, hogy ki az illető, de a hashtag felsorolásban a „love” szó is feltűnik, és a képhez egy piros szívet is mellékelt. Bizonyára ő az a kedves barát, aki oldalán végre újra boldog lehet.

Juliska tavaly májusban vált el hivatalosan is férjétől, a színész Sánta Lászlótól. Házasságból pedig egy kisfiú született, akit a táncosnő nevel.