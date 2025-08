Palik László csapdába sétált: „Orromon-számon jött belőlem a víz”

Palik László fiatalon megszokta már a sebességet a Forma1-es közvetítések alkalmával, ezúttal azonban volt, ami kifogott rajta. A „Palikék Világa” című műsorában rendszerint másokról derülnek ki pikáns titkok, de most ő maga vált a történet főszereplőjévé.

Palik László Forma1-es múltja sem volt elég a gyorsaság feldolgozásához (Fotó: Mediaworks archív)

Palik László látványos becsapódása

Palik László, nemcsak tévés karrierje, hanem családi élete miatt is gyakran kerül reflektorfénybe az elmúlt évek során. Ezúttal azonban nem a Forma1-es közvetítései, és nem is a stúdióban elhangzott klasszikus mondatai miatt beszélhetünk róla, hanem egy igen szórakoztató és kissé kellemetlen víziparkos kaland kapcsán.

Palik László gyermekei, két fia, úgy döntöttek, itt az ideje egy kis csínytevésnek. A célpont nem volt más, mint saját apjuk, akit egy trükkös húzással felküldtek a vízipark legmeredekebb csúszdájára. A fiúkat állítólag nagyon érdekelte a csúszda, de csak akkor voltak hajlandók lecsúszni, ha apjuk is velük tart. A "Holdról levezető csúszdán" azonban csak Palik indult el. Leérve várta egy darabig, hogy mikor érkeznek a gyermekei utána, ők azonban néhány perc múlva a medence széléről integettek apjuknak. Mint kiderült, eszük ágában sem volt lejönni a csúszdán, ők inkább a lépcsőt választották.

Többszöri önsokktalanításra volt szükségem, orromon-számon jött belőlem a víz

– mesélte a történetet nevetve Palik.

Palik László maga is meglepődött, hogy fiai ilyen ügyesen csőbe húzták (Fotó: Móricz István)

Mondhatni rutin...

És ez nem az első alkalom, hogy így járt: az Exatlon alatt is vesztett már fogadást, aminek csúszás lett a vége. Ekkor Gelencsér Timi kitalálta, hogy ha összegyűlik százezer követő Palik László Instagram-oldalán, akkor le kell csúsznia az Exatlon ikonikus csúszdáján – méghozzá ruhástul. A nézők pedig nem tétlenkedtek, a számláló hamar elérte a kitűzött célt. Palik Lászlónak pedig nem volt más választása: belevetette magát a mélybe, szó szerint és képletesen is.

A műsorvezető végül elismerte, hogy habár éveken át közvetített csúszdás műsorokat a partról, teljesen más érzés volt élesben végigmenni rajta. A történet mostantól része lett a Palik-legendáriumnak – és talán egy újabb emlék, amit majd egyszer unokáinak is mesélhet. Mi pedig addig is: ne dőljünk be a gyerekeinknek, ha túl lelkesen akarnak egy gigászi csúszdára felküldeni...