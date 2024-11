Minden eddiginél mesésebb nyereménnyel, 50 millió forintos fődíjjal tér vissza a TV2-re a Legyen Ön is milliomos! A kvízműsorban civil emberek mellett hírességek is kipróbálják majd a tudásukat. A kvízmester székében ezúttal a TV2-höz több év után visszatérő Palik László ül, aki nagyon élvezi új feladatát. De arra nem készült fel a televíziós, hogy nemcsak a játékosok, hanem ő is kellemetlen helyzetbe kerülhet…

Palik László Legyen ön is milliomos!-ban való legutolsó szereplése során kellemetlen helyzetbe került (Fotó: TV2)

Palik László kezével takarta döbbent arcát

Érdekes jelenetnek lehettek tanúi, akik szerda est nézték a Legyen ön is milliomos! kvízműsort. A rendíthetetlen és szerepéből eddig kizökkenthetetlen Palik Lászlót Pásztor Anna és testvére hozta kínos helyzetbe. Történt ugyanis, hogy az énekesnőék az ötödik kérdésnél, miszerint „Hány lába van egy büdösbencének?” Teljesen belegabalyodtak a lehetséges válaszokba, tanácstalanok voltak.

„Ha a gyerek óvodás társára gondolok, akkor kettő” – kezdte Pásztor Anna testvére, Sámuel, amihez az énekesnő még hozzátette:

A büdös kis Gusztikának kettő…

Na, itt már az egész stúdió sikított a nevetéstől, sőt, már Palik László se tudta a nevetését visszatartani, lehullott a Joker álarc, annyira kacagott, hogy végül a kezével takarta el az arcát. Ezek után ráadásul még a testvérpár a négy lehetséges segítségből őt is választotta.

„Én az elején úgy gondoltam, hogy sejtem a helyes választ. Aztán nagyon megzavartatok az ember hasonlatokkal és az óvodákkal. Ott én elmerültem ebben, ez az igazság. De nekem homályosan az rémlik, hogy a büdösbence az a poloska, és ha poloska, akkor hat lába van” – mondta Palik László műsora vendégeinek.

Segítségével Annáék továbbmentek, eljutottak a 8., 1 milliót érő kérdéshez, de mivel rossz választ adtak, 250 ezer forinttal távoztak az 1 millió helyett.