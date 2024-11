Hoppá! Tóth Gabi és párja 5 millió forintot kaszáltak

Mindig imádta a Legyen ön is milliomos! műsort a sztáranyuka, de az korábban sosem fordult meg a fejében, hogy egyszer játékosként ő is ott ülhet majd a műsorvezetővel szemben. Tóth Gabi egyszerre érezte magát megtisztelve, és rettegve, hogy leblokkol majd a kamerák kereszttüzében a nézők előtt.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence öt millió forintot nyertek (Fotó: TV2)

Tóth Gabi és Papp Máté Bence tarolt a TV2-n

Még véget sem ért a Sztárban Sztár jubileumi évada, az énekesnő már a Dancing with the Stars műsorra próbált néptáncos kedvesével. Tóth Gabi és Papp Máté Bence az első két adás után elnyerte a nézők tetszését, rengeteg szavazatot kapnak, amiért nagyon hálásak. Most pedig egy újabb műsorban is kipróbálhatták magukat, mégpedig a legendás Legyen Ön is milliomosban, ami Palik László vezetésével tért vissza a képernyőre.

Elképesztően izgultam előtte, készültünk a műsorra, sok mindent átnéztünk, képben vagyok dolgokkal. Meg szeretek olvasni, akár tudományos témákban is, vagy történelmi témákban nézni dokumentumfilmeket, vagy cikkeket olvasni. Azért is örülök, hogy eljöhettünk ide, mert ez itt nekünk egy tanulás is, hogy itt is megtudunk egy csomó mindent magunkról, és láthatják a nézők, hogy jól van, nem olyan hülyék ezek. Nem mi vagyunk a legélesebb kések a fiókban, de nem is a legéletlenebbek

– vallotta be a műsorvezetőnek Tóth Gabi. - Bár Mátéban nagyon bíztam, mert olyan világlátott gyerek. De teljesen más otthonról a kanapéról nézni, mint itt a stúdióban ülni, féltem, hogy a nagy izgalomtól leblokkolok. De szerencsére nem így lett.

A pár a keddi adásban, Nagy Melaniék után kezdett. 1,5 millió forintnál tartottak, amikor lejárt az idő, így a szerdai adásban folytatták a játékot. A 10. kérdésnél elhasználták a telefonos segítségüket egy történelmi kérdésnél, de jó választ adtak, így a 11. kérdésnél már 5 millió forint volt a tét. Gabiék el sem hitték, hogy eljutnak idáig, és azt sem, hogy bár hosszú tanakodás után, de a "Kinek a szobrát nem találjuk meg a Kodály Köröndön?" kérdésre Papp Máté Bence eltalálta a jó választ, így a 12. kérdés is elhangzott. Arra viszont nem tudták a választ, nem volt már segítségük és megálltak. De így is nagyon boldogan és 5 millió forinttal gazdagabban hagyták el a stúdiót.