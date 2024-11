Legyen Ön is milliomos: Nagy Melanie óriási nyereménnyel távozott

Azért egy kicsit rajtunk volt az a teher, hogy a romák médiareprezentációja a 90-es évek óta meglehetősen egyszerű volt, sosem volt lehetőség arra, hogy megmutassák magukat tudás alapú vetélkedőben. Amit Palik László mondott nekünk, az az én életemnek egy olyan momentuma, amit örökre elraktározok a lelkemben. Ő ezzel olyan generáció sebet gyógyított a mondataival, amiket nem sajnált tőlünk, ami a világnézetemet is helyrerakta, úgyhogy nekem nagyon sokat adott ez a műsor, amiért hálás vagyok. Mi azt kívántuk magunknak a Melanie-val, hogy legyünk mi is milliomosok, amit teljesítettünk is.